Yüzlerce motosikletlinin 15 temmuz şehitler köprüsünden geçişi havadan

Yüzlerce motosikletlinin 15 temmuz şehitler köprüsünden geçişi havadan

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzlerce motosikletli konvoy oluşturdu.

29.10.2019 14:54
Yüzlerce motosikletlinin 15 temmuz şehitler köprüsünden geçişi havadan

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzlerce motosikletli konvoy oluşturdu.

Kadıköy'de toplanan motosikletliler konvoy halinde yola çıktı. Dolmabahçe'ye ilerleyen motosikletlilerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan da görüntülendi

Kaynak: DHA

VİDEO: Yüzlerce motosikletlinin 15 temmuz şehitler köprüsünden geçişi havadan
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