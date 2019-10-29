Yüzlerce motosikletlinin 15 temmuz şehitler köprüsünden geçişi havadan
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzlerce motosikletli konvoy oluşturdu.
29.10.2019 14:54
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzlerce motosikletli konvoy oluşturdu.
Kadıköy'de toplanan motosikletliler konvoy halinde yola çıktı. Dolmabahçe'ye ilerleyen motosikletlilerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan da görüntülendi
Kaynak: DHA
VİDEO: Yüzlerce motosikletlinin 15 temmuz şehitler köprüsünden geçişi havadan