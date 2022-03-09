Yüzlerce motosikletli Nevrekop'u son yolculuğuna uğurladı - Haberler

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Yüzlerce motosikletli Nevrekop'u son yolculuğuna uğurladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yüzlerce motosikletli Nevrekop'u son yolculuğuna uğurladı

Edirne'de arkadaşının yumruk darbeleri sonrası ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede 19 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden 44 yaşındaki Adrianapoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop, son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne'de arkadaşının yumruk darbeleri sonrası ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede 19 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden 44 yaşındaki Adrianapoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop, son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nde bulunan bir restoranda koruma görevlisi olarak çalışan arkadaşı Özkan Makas'a şaka yaptığı iddiasıyla, Makas tarafından yumruk darbeleriyle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 19 gün sonra hayat mücadelesini kaybeden Edirne'nin sevilen simalarından 44 yaşındaki Adrianapoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Cami'de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Nevrekop'un cenazesi, yüzlerce motosikletli ve seveni tarafından Buçuktepe Mezarlığına getirildi. Kasklarıyla birlikte cenazeye katılan motor tutkunlarının çoğunlukla siyah giydiği görüldü. Motosiklet tutkunları, yol boyunca korna çaldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saraçlar Caddesi, Motosiklet, Edirne, 3. Sayfa, Haberler

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