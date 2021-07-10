Yüzlerce motorcudan Srebrenitsa kurbanlarının anısına "Motosiklet Maratonu"
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Yüzlerce motorcudan Srebrenitsa kurbanlarının anısına "Motosiklet Maratonu"

Yüzlerce motorcudan Srebrenitsa kurbanlarının anısına 'Motosiklet Maratonu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Binlerce kişinin katledildiği Srebrenitsa katliamının kurbanları anısına düzenlenen Motosiklet Maratonu'nda yüzlerce motorcu başkent Saraybosna'dan Potoçari'ye hareket etti.

Binlerce kişinin katledildiği Srebrenitsa katliamının kurbanları anısına düzenlenen Motosiklet Maratonu'nda yüzlerce motorcu başkent Saraybosna'dan Potoçari'ye hareket etti.

Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da binlerce kişinin hunharca katledildiği Srebrenitsa katliamının 26. yıldönümünde yüzlerce motorcu, başkentten Potoçari'ye hareket etti. Bu sene 10'uncusu düzenlenen Motosiklet Maratonu kapsamında motorcular, başkentin sokaklarında geçiş yaptı. Motorcular, Öldürülen Çocuklar Anıtı'nın önünde durarak, anıta çiçek bıraktı.

Bu yıl "Unutulmasın, Tekrarlanmasın" sloganıyla düzenlenen Uluslararası Srebrenitsa Motosiklet Maratonu, Saraybosnalı Enver Suliç ve Bihaçlı Fuad Komiç'in önderliğinde gerçekleştiriliyor. Suliç, bu yıl maratona 600'den fazla kişinin katıldığını belirterek, "Burada şu anda Saraybosna'dan, Bihaç'tan ve Avrupa'nın her yerinden motorcular var. Srebrenitsa kurbanlarını onurlandırmak için 10'uncu kez toplandık. Buradan çıkıp Vlasenica Anıt Mezarı'nı ziyaret edeceğiz. Ardından da Potoçari'ye gideceğiz. Motorcuların kalbi Srebrenica'yla" dedi.

"Türkiye'den katılan kardeşlerimizin eksikliğini hissediyoruz"

"Türkiye'den katılan kardeşlerimizin eksikliğini hissettiğimi söylemeliyim. Buradan onları selamlıyoruz, onların desteğini hissediyoruz" diyen Suliç, geçtiğimiz sene salgın nedeniyle gelemeseler de 2019'da Türkiye'den 50 motorcunun katıldığını söyledi. Maratonun Bihaç ayağını organize eden Komiç de geçtiğimiz sene salgın nedeniyle az sayıda katılım olduğunu dile getirerek, "Bu sene geleneğimizi böyle büyük bir sayıyla devam ettiriyoruz. Rotamızın ilk ayağı Bihaç'tan Saraybosna'ya gelmekti. Şimdi ise arkadaşım Enver'in de dediği gibi Potoçari'ye doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Zaman ayırıp geldikleri için tüm motorculara özel olarak teşekkür eden Komiç, "Srebrenitsa kurbanlarının yeri bizim kalbimizde ayrı. Buradaki sayı da bunun göstergesi" dedi.

Motorcuların yerel saatle 18.00 sıralarında Srebrenitsa Anıt Mezar'a ulaşması, yarın sabah da anma programına katılması bekleniyor.

Öte yandan Srebrenitsa'da 1995 yılındaki soykırımda 8 bin 372 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de vatanını terk etmek zorunda kalmıştı. - SARAYBOSNA

Yüzlerce motorcudan Srebrenitsa kurbanlarının anısına 'Motosiklet Maratonu'
Yüzlerce motorcudan Srebrenitsa kurbanlarının anısına 'Motosiklet Maratonu'
Yüzlerce motorcudan Srebrenitsa kurbanlarının anısına 'Motosiklet Maratonu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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