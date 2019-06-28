Yüzlerce Metre Ötedeki Hedefleri Kalp Atışlarından Tanımlayan Lazer Geliştirildi

ABD özel kuvvetleri, hedefleri tespit etmek için teknolojiye başvurmaktan çekinmiyor. Özel kuvvetler, kalp atışlarını lazerlerle inceleyerek hedeflerini uzaktan tespit edebilecek.

MIT Technology Review'a göre Pentagon, kızılötesi ışınları kullanarak insanların kalp atış imzasını (herkesin kalbi farklı olduğu için imza tabiri kullanılmış) okuyabilen teknolojinin prototipini Jetson ismiyle daha önce tanıtmıştı.

Kalp atış imzası, parmak izi ya da insan yüzü kadar ayırt edici bir özellik olmasa da hedeflerin belirlenmesi adına önemli bir rol üstlenebiliyor.

Bununla birlikte her insan farklı bir kalbe ve farklı bir kalp atışına sahip. Bu nedenle kalp atışları, gerekti teknolojinin mevcudiyeti halinde ayırt edici bir etmen olarak kullanılabiliyor.

Yeni hedefleme sisteminde bu teknolojiyi kullanacak olan ABD ordusu, belirli hedefleri çok uzak mesafeden tespit edebilecek. Şu an için 200 metreye kadar tespit yapabilen mevcut prototipin, yeni geliştirmelerle daha uzaktaki mesafeleri de tespit edebileceği söyleniyor.