Yüzlerce kuzu anneleriyle böyle buluştu

Yüzlerce kuzu anneleriyle böyle buluştu Kuzu ve koyunların duygusal buluşması Amasya'da yetiştirilen sevimli kuzular ve annelerinin kavuşma anları havadan görüntülendi.

Yüzlerce kuzu anneleriyle böyle buluştu

Kuzu ve koyunların duygusal buluşması

AMASYA - Amasya'da yetiştirilen sevimli kuzular ve annelerinin kavuşma anları havadan görüntülendi. Ağılın kapısının açılmasıyla hızlıca harekete geçen kuzular ve anneleri birbirlerini bulmak için adeta zamanla yarıştı. Koçlar ise kendileri için hazırlanan yeme sürü halinde koşuştu.

Her canlı için çok değerli olan anne ve yavru buluşması Bafra ırkı koyunların yetiştirildiği Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde oluşan renkli görüntüler havadan kaydedildi. Tek amaçları annelerini bulup süt içmek olan kuzular karmaşanın içinde annelerini aradı. Anneler hepsi aynı gibi gözükse de yavrularını kokularından tanıdı. Koklaşmaların devamında anne ve yavruların buluşmaları ise görülmeye değerdi. Karınlarını doyuran kuzular ve yavrularını koklayan koyunlar daha sonra bakımlarını itinayla yapan görevliler tarafından ağıllarına alındı.

Henüz gözlerini birkaç gün önce açan sevimli kuzular işletmeye gelenlerle de güçlü iletişim kuruyor. Çekim için gelen habercinin kucağına aldığı bir kuzu "Yanağımdan öper misin?" diye seslenmesi üzerine yanağını art arda iki defa öptü. İşletmede yetiştirilen koçlar ise ağıllarının kapısının açılmasıyla kendileri için hazırlanan yemlerin bulunduğu alana sürü halinde hücum etti. O anlar da görüntülendi.

Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Yılmaz, "Koyunlarımızda anne, yavru ilişkisi çok yüksektir. Kuzular annelerini arar ve bulurlar. Anneleri ise kuzularını bulamadığı zaman adeta çıldırır ve bulana kadar aramayı sürdürürler" dedi.

Et kalitesi ile süt verimi yüksek Bafra ırkı koyunların yerli ve milli bir ırk olduğunu belirten Hüseyin Yılmaz, baharın habercisi olarak şubat ayında başlayan doğumların nisan ayı sonuna kadar sürmesiyle doğacak kuzu sayısının 5 bini bulmasını tahmin ettiklerini söyledi.

Geçen yıllarda beşiz ve altız kuzu doğumlarının da gerçekleştiği işletmedeki çoklu doğum yapma özelliğine sahip olan koyunlar yurdun dört bir yanından talep görüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL