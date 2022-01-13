Yüzlerce kuşun toplu uçuşu güzel görüntü oluşturdu
Ardahan semalarında yüzlerce kuşun adeta dans edercesine toplu şekilde uçması, güzel görüntüler oluşturdu.
ARDAHAN (AA) - Ardahan semalarında yüzlerce kuşun adeta dans edercesine toplu şekilde uçması, güzel görüntüler oluşturdu.
Kentte gün boyunca etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde durdu.
Kar yağışının durmasının hemen ardından kent semalarında yüzlerce kuş belirdi.
Kuşların dakikalarca toplu uçuşu dikkati çekerken, havanın kararmasıyla kuşlar gözden kayboldu.