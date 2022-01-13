Yüzlerce kuşun toplu uçuşu güzel görüntü oluşturdu - Haberler
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Yüzlerce kuşun toplu uçuşu güzel görüntü oluşturdu

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan semalarında yüzlerce kuşun adeta dans edercesine toplu şekilde uçması, güzel görüntüler oluşturdu.

ARDAHAN (AA) - Ardahan semalarında yüzlerce kuşun adeta dans edercesine toplu şekilde uçması, güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte gün boyunca etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde durdu.

Kar yağışının durmasının hemen ardından kent semalarında yüzlerce kuş belirdi.

Kuşların dakikalarca toplu uçuşu dikkati çekerken, havanın kararmasıyla kuşlar gözden kayboldu.

Yüzlerce kuşun toplu uçuşu güzel görüntü oluşturdu

Yüzlerce kuşun toplu uçuşu güzel görüntü oluşturdu

Yüzlerce kuşun toplu uçuşu güzel görüntü oluşturdu

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AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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