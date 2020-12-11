Yüzlerce kişiyi zehirleyeceklerdi, polis engel oldu
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Yüzlerce kişiyi zehirleyeceklerdi, polis engel oldu

11.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:19
Yüzlerce kişiyi zehirleyeceklerdi, polis engel oldu

Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli, polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca neticesinde yakalandı.

Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli, polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca neticesinde yakalandı. Araçlarında 24 bin lira değerinde uyuşturucu bulunan şüpheliler, ifadelerinde araçtaki uyuşturucu maddelerden haberlerinin olmadıklarını söyledi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 16 AJF 236 plakalı otomobilde bulunan şüphelilerin, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu madde temini yaptığını belirledi. Şüphelileri takibe alan ekipler, İsabey Caddesi üzerinde otomobile dur ihtarında bulundu. Polisin ikazlarına uymayan şüpheliler, ekiplerden kaçmaya başladı. Yaklaşık 2 kilometre süren kovalamacanın ardından otomobil durduruldu ve araçta bulunan Hamza C. (21) ve Ünal Y. (30) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 24 bin lira olan 150 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, çok sayıda mermi ve 3 bin lira nakit para ele geçirildi. Şüpheliler, uyuşturucu maddeden haberlerinin olmadığını, otomobillerine kimin tarafından konulduğunu bilmediklerini söyledi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Yüzlerce kişiyi zehirleyeceklerdi, polis engel oldu
Yüzlerce kişiyi zehirleyeceklerdi, polis engel oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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