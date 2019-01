Yüzlerce Kişi Yağmura Rağmen Uğur Mumcu İçin Koştu

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uğur Mumcu Yol Koşusu'nda yüzlerce vatandaş yoğun yağmura rağmen öldürülen gazeteci Uğur Mumcu için koştu.

24 Ocak 1993'de otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden araştırmacı-gazeteci Uğur Mumcu adına düzenlenen yol koşusu, bugün Kartal'da gerçekleştirildi. Bu yıl 9'uncusu düzenlenen koşuda yoğun yağmura rağmen yüzlerce vatandaş Uğur Mumcu için koştu. Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen anma koşusunda sporseverler Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde buluştu. Katılımcılara koşu öncesi belediye tarafından ikramlarda bulunuldu. Ardından koşucular 5 kilometrelik parkura geldi. Koşuyu izlemek üzere Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz de etkinliğe katıldı.

"Aydınlanmanın büyük yazarı Uğur Mumcu'yu hem rahmetle hem daha iyi anlayarak hem de anlatmaya çalışarak anıyoruz"

Başkan Altınok Öz, "Bu sene Uğur Mumcu'yu anma haftası gibi düzenledik. Uğur Mumcu Kültür Merkezimizde Uğur Mumcu'yu anma toplantısı yaptık. Bugün de 750 civarında koşucunun katıldığı Uğur Mumcu adına bir koşu düzenliyoruz. Aydınlanmanın büyük yazarı Uğur Mumcu'yu hem rahmetle hem daha iyi anlayarak hem de anlatmaya çalışarak anıyoruz" diye konuştu.

Koşuya katılan 92 yaşındaki Safter Baba görenleri şaşırttı

İki yıl sonra New York Maratonu'na katılacağını ve maratonu koşan en yaşlı atlet ünvanını alacağını söyleyen 92 yaşındaki Safter Baba ise, "92 yaşındayım. 2002 yılında New York Maratonu'nu koşmuştum. 94 yaşıma geldiğimde New York Maratonu'nu ikinci kez koşacağım. Bu maratonu koşan en yaşlı atlet ününü alacağım. Bugün çok çok değerli bir büyüğümüz olan Uğur Mumcu'nun anısına koşuyoruz. Onu özlemle anıyoruz"dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA