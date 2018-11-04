Yüzlerce Kişi Organ Bağışına Dikkat Çekmek İçin Koştu

Yüzlerce kişi organ bağışına dikkat çekmek için koştu

İSTANBUL - Medicana Sağlık Grubu'nun 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlediği "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız" koşusu yüzlerce gönüllüyü 4 Kasım'da İstanbul Caddebostan'da buluşturdu. Duyarlı vatandaşlar, sporcular, nakil bekleyen hastalar ve hasta yakınları ile sağlık çalışanlarının katıldığı etkinlikte, Türkiye genelinde organ nakli bekleyen 25 bin kişiye dikkat çekildi. Yarışı ilk üçte tamamlayan gönüllü şampiyonların ödül kazandığı etkinlikte 100 kişi organ bağışçısı oldu.

Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Medicana Sağlık Grubu önderliğinde, Kadıköy Belediyesi işbirliği ile düzenlenen "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız" koşusu, İstanbulluların geniş katılımıyla tamamlandı. Etkinliğe, Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Grubun CEO'su Reha Özkaya, MBA Okulları CEO'su Okan Dilik, Medicana Sağlık Grubu yöneticileri, doktorları ve sağlık çalışanları, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Keriman Nalbant, Kadıköy Kızılay Şube Başkanı Numan Hocaoğlu, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Başkanı Zafer Batar, Fenerbahçe Spor Kulübü Atletizm Şubesi'nin yanı sıra, nakilli hastalar, hasta yakınları ve yüzlerce duyarlı vatandaş katıldı.

Gönüllü Şampiyonlara Sağlık Ödülü

Organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yarışa, profesyonel bisiklet sürücüleri İbrahim Talha Pınar ve Osman Şirin Ankara'dan İstanbul'a pedal çevirerek destek verdi. İkili, Ankara'dan İstanbul'a kadar taşıdıkları organ nakli manifestosunu alana ulaştırdı. Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer'in manifestoyu okumasının ardından, Carnaval Turco perküsyon topluluğunun ritm performansı eşliğinde yarışa start verildi. Caddebostan trafik ışıklarının önünden başlayarak, Caddebostan etkinlik alanında son bulan 5 km'lik parkur, sporcuların anlamlı mücadelesine sahne oldu. Hakemler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kadınlar kategorisinde Necla Erberk birinci, Merva Nur Çokel ikinci, Rana Elik üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde Şafak Nalbantoğlu yarışı birincilik, Fikri Erdoğan ikincilik, Metin Deniz üçüncülükle tamamladı. Dereceye giren katılımcılara altın, gümüş ve bronz plaket ve check-up hediye edildi. Tüm katılımcılara madalya verildi. Konuşmalar ve ödül törenin ardından Carnaval Turco Perküsyon grubunun gösterdiği ritm performansı yoğun ilgi gördü. Etkinlik, tüm katılımcılarla birlikte zumba dansı ile sona erdi.

Medicana Sağlık Grubu'nun önderliğinde bu yıl 4. kez gerçekleştirilen etkinlik, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türk Kızılayı, TÜRKÖK, Kadıköy Belediyesi, Carnaval Turco Perküsyon işbirliğiyle gerçekleştirildi. Etkinliğe Sivasspor, Beylikdüzü Basket İhtisas, Samsun Canik Belediye Spor kulüpleri ile AHBAP Platformu gönüllü destek verdi.

"Organ bağışı çok önemli"

Etkinliğe katılan Profesör Doktor Murat Tuncer açıklamalarda bulundu. Tuncer, "Organ bağışı çok önemli çünkü bu bir toplum meselesi haline geldi. Toplumumuzun yüzde 12'sinde kronik böbrek yetmezliği var. Yılda 10 bin civarında kronik diyaliz hastasını kaybediyoruz. Bu sebeple organ bağışı hepimiz için çok önemli. Çünkü ailemizden birileri de ileride kronik böbrek yetmezliği veya karaciğer hastası olabilir. Hastalarımız hayatını kaybetmesin diye çok önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Farkındalık sağlamak ve doğruları anlatarak organ bağışı oranlarını artırmaya çalışıyoruz. Organ bağışı hayat kurtarır kimin başına hastalığın geleceği belli değildir, bu sebeple hepimiz organlarımızı bağışlayalım" diye konuştu.

" İnsanların hayatını kurtarmak çok güzel bir şey"

Oğlu böbrek nakili olan Muhsine Acar, konu ile ilgili fikirlerini bildirdi. Acar, "Ben Mustafa'nın annesiyim. Doktor Mustafa'nın diyalize girmesi gerektiğini söyledi, bizde diyalize girmemesi için acil nakil yapmaya karar verdik. Çapraz böbrek nakli yapıldı, sosyal hayatına döndü, istediği şeyi yiyebiliyor istediği yere gidebiliyor. Diyalize girme ile nakil arasında çok fark var. Organ bağışı hayat kurtarır, benim organ vermemle iki insanın kurtulması sağlandı. Organ bağışından korkulmasın herkese tavsiye ediyorum, insanların hayatını kurtarmak çok güzel bir şey" dedi.

Böbrek nakili olan hasta yarıştı

İki buçuk sene önce böbrek nakili olup, konu ile ilgili görüşlerini bildiren Emin Can, "İki buçuk sene önce böbrek nakli oldum. İki buçuk senedir normal yaşantıma döndüm. Döndükten sonra bu koşuda neredeyse dereceye girecek şekilde yarıştım" diye konuştu.