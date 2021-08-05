Yüzlerce kişi Manavgat'taki yangınların durması için yağmur duası yaptı
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Yüzlerce kişi Manavgat'taki yangınların durması için yağmur duası yaptı

Yüzlerce kişi Manavgat'taki yangınların durması için yağmur duası yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manavgat'ta 8 gündür devam eden orman yangınlarının bir an önce durmasını isteyen cemaat, öğle namazı sonrası yağmur duası yaptı.

Manavgat'ta 8 gündür devam eden orman yangınlarının bir an önce durmasını isteyen cemaat, öğle namazı sonrası yağmur duası yaptı.

28 Temmuz Çarşamba günü Manavgat'ta başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınları, çevre ilçelere de sıçradı. Tüm Türkiye'nin durdurulması için seferber olduğu yangın için bugün öğle namazı sonrası saat 14.00'da Manavgat Külliye Cami önünde yağmur duası yapıldı. Yağmur duasına Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya ve Manavgat İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu ile vatandaşlar katıldı. Yoğun katılımın olduğu yağmur duası sonrası kurban da kesildi. Duada çocuklar tekbirler getirdi.

Turistler ilgi gösterdi"

Yağmur duasının yapıldığı camiyi gezmeye gelen turistler de duaya ilgi gösterdi. Turistler, dua boyunca olan biteni izledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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