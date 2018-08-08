Yüzlerce Kaz ile Gölde Yüzüyor

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde yaşayan Cantaş Uzunçayır (40), beslediği 800 kazla birlikte girdiği Çıldır Gölü'nde yüzme keyfi yaptı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün kenarında biçilen tarla ve çayırlarda otlayan kazlar, zaman zaman sürü halinde göle giriyor. Gölde renkli görüntüler oluşturan kazlara Cantaş Uzunçayır da eşlik ediyor. Bu yıl ilk kez beslediği kazlarına gözü gibi baktığını anlatan Uzunçayır, kaz yetiştirmenin zor olduğunu söyledi. Köyde önceden büyükbaş hayvan beslediğini ancak bu yıl kaz besiciliği yapmaya başladığını ifade eden, evli ve 3 çocuk babası Cantaş Uzunçayır, "Kaz yetiştirmek zor olsa da büyük bir keyif veriyor. Onlara çocuklarım gibi bakıyorum. Havalar sıcak olduğunda birlikte göle girip, suyun keyfini doyasıya çıkarıyoruz" diye konuştu.

Yetiştirdiği kazları dernek ve lokantalara tanesini 160 liradan sattığını kaydeden Uzunçayır, bu işin büyükbaş hayvancılıktan daha karlı olduğunu söyledi. Kaz etinin çok lezzetli bir tadı olduğunu belirten Cantaş Uzunçayır, "Kazın eti, çiğeri ve tüyü her şeyi para ediyor. Benimle birlikte birçok aile kaz besliyor. Bu şehirlerde bitki örtüsü çok zengin olduğu için kaz etine geçen aromalar da bir o kadar zengin olmaktadır. Tüm bu faktörler meşhur Kars kazının etini daha da kıymetli yapıyor" dedi.

- Kars