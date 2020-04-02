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Denizli, Polis, 3. Sayfa

Yüzlerce kamera incelenerek yakalanan dolandırıcılar adli kontrolle serbest bırakıldı

Denizli'de kendisini polis olarak tanıtarak 70 bin liralık vurgun yapan 8 aylık hamile kadın ile suç ortağı çıkarıldıkları mahkeme kararınca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

02.04.2020 18:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:45
Yüzlerce kamera incelenerek yakalanan dolandırıcılar adli kontrolle serbest bırakıldı

Denizli'de kendisini polis olarak tanıtarak 70 bin liralık vurgun yapan 8 aylık hamile kadın ile suç ortağı çıkarıldıkları mahkeme kararınca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz günlerde 58 yaşındaki yaşlı kadını telefonla arayan 8 aylık hamile kadın Z.M. (25) kendisini komiser olarak tanıttı. "Bir kuyumcu soygununda isminiz geçiyor. Kocan şu an sorguda. Evde bulunan tüm ziynet eşyalarını eve gelen görevliye teslim etmen gerekiyor" dedi. Paniğe kapılan yaşlı kadın, çorabın içine koyduğu 70 bin lira değerindeki altınları eve gelen yüzü maskeli şüpheliye teslim etti. Saatler sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polis ekiplerine şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin oluşturduğu özel ekip, ihbarı almasının ardından 24 saat içerisinde sokak sokak yüzlerce kamera kaydını inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti. Yapılan operasyonla Z.M. ve suç ortağı U.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıslardan Z.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şüpheli şahıs U.A.'nın ise konutunu terk etmemek şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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