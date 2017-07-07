-Yüzlerce hayvan yanmaktan son anda kurtarıldı



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir çiftlikte elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında yüzlerce hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın, Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Ferhuş Mahallesi Çatal mevkinde 15 dekar alan üzerine kurulmuş olan büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın rüzgarında etkisiyle saman balyalarına sıçradı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yüzlerce büyükbaş hayvanı telef olmaktan son anda kurtardı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü çiftlikte, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken büyük çapta maddi hasar oluştu.