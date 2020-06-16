Yüzlerce gelinin hayalini çaldılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yüzlerce gelinin hayalini çaldılar

Diyarbakır'da bir dün gece fotoğrafçı dükkanına giren 12 yaşlarındaki iki çocuk ve bir yetişkin televizyon ile harici diski çalarak kayıplara karıştı.

Yüzlerce gelinin hayalini çaldılar
16.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:41

Diyarbakır'da bir dün gece fotoğrafçı dükkanına giren 12 yaşlarındaki iki çocuk ve bir yetişkin televizyon ile harici diski çalarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibi, hırsızlara çağrıda bulunarak düğün çekimlerinin bulunduğu harici diski getirmelerini istedi.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Diclekent villalarında bulunan bir fotoğrafçıda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saat 23.30 sularına bir fotoğraf dükkanı 12 yaşlarında iki kişi ile bir yetişkin tarafından soyuldu. İlk önce keşif yapan hırsızlar, daha sonra korkuluklu olan camları kırarak içeri girdi. Alarmın çalmasıyla birlikte gelen komşu esnafı gören hırsızlar, panik içinde televizyon ve içinde yüzlerce gelin ile damadın düğün fotoğraflarının bulunduğu harici diski çalarak kayıplara karıştı.

Yaşanan hırsızlık anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Sadece harici diski istiyoruz"

Hırsızların yakalanması işçin çağrıda bulunan işletme sahibi Feryat Arslan, sadece düğün çekimlerinin içinde olduğu ve bir kopyasının da bulunmadığı harici diski geri istediklerini söyledi. Arslan, "Dün gece kameralardan izlediğimiz kadarıyla iki tane küçük çocuk yaşları 12 bir tanede uzun boylu biri, camı, demirleri kırıp içeri girmişler. İçeride bulunan büyük bir televizyonu ve bir tane harici disk almışlar. Harici diskte gelin damat çekimlerimiz, düğün arşivlerimiz vardı. Bundan dolayı bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Zararımız en büyüğü harici disk bir daha tekrarı olmayan arşivlerdi. Onlar paha biçilemez, televizyon ve harici disk fiyatı 7 bin lira civarında. Şaşırdım bu yaşta hırsızlık yapmaları utanç verici bir şey. Alarm çalınca komşumuz geliyor, komşuyu görünce panikleyip kaçıyorlar, komşudan olmasaydı her şeyi götürürlerdi. İçeride 300 bin liralık cihaz vardı" dedi.

Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı Haber
Motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek Haber
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi Haber
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, 'Bana bir şey olmaz' düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, "Bana bir şey olmaz" düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu
Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 43'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 43'e yükseldi
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Polisler, tarihi eser olduğu değerlendirilen bir tabloyu ele geçirdi
Polisler, tarihi eser olduğu değerlendirilen bir tabloyu ele geçirdi
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu
Talihsiz vatandaş, çalıştığı kurumun bahçesinde bankta otururken öldü
Talihsiz vatandaş, çalıştığı kurumun bahçesinde bankta otururken öldü
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Sıla Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su İlaç Kaza Kadın
Şu an buradasınız: Yüzlerce gelinin hayalini çaldılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 16:06:00. #1.15#
title