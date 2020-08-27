Yüzlerce gazeteci, Keşmirli meslektaşları Asif Sultan'ın salıverilmesi için Modi'ye mektup yazdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yüzlerce gazeteci, Keşmirli meslektaşları Asif Sultan'ın salıverilmesi için Modi'ye mektup yazdı

Yüzlerce gazeteci ve sivil toplum örgütü üyesinin Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye 2 yıl önce tutuklanan Keşmirli gazeteci Asif Sultan'ın serbest bırakılması için mektup yazdığı bildirildi.

Yüzlerce gazeteci, Keşmirli meslektaşları Asif Sultan'ın salıverilmesi için Modi'ye mektup yazdı
27.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:03

Yüzlerce gazeteci ve sivil toplum örgütü üyesinin Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye 2 yıl önce tutuklanan Keşmirli gazeteci Asif Sultan'ın serbest bırakılması için mektup yazdığı bildirildi.

Gazetecileri Koruma Komitesi tarafından yayımlanan, dünya genelinde 400 gazeteci ve sivil toplum örgütü üyesi tarafından imzalanan mektupta, 27 Ağustos 2018'de terörle mücadele yasası kapsamında tutuklanan Sultan'ın işinin gereği olarak hükümeti eleştiren kişilerle röportaj yaptığı kaydedildi.

Keşmir'deki olayların kamuyu ilgilendiren meseleler olduğu, bunları haberleştirmenin ceza gerektiren bir suç değil bilakis amme hizmeti niteliğinde bulunduğu vurgulanan mektupta, polisin gazeteciyi sorgularken sürekli kaynaklarını açıklamasını istediği aktarıldı.

Mektupta, Sultan'ın yargılama sürecinin geçen yıl haziran ayında başlamasına rağmen bilerek yavaşlatıldığı, tüm kefalet taleplerinin reddedildiği ifade edildi.

Sultan'ın çalıştığı Kashmir Narrator haber dergisinin editörü Showkat Motta konuyla ilişkin, AA'ya yaptığı açıklamada, Sultan'ın komplo kurbanı olduğunu ve cesur gazeteciliğinden dolayı hedef alındığını belirtti.

Gazeteci Sultan'ın, koronavirüs testi pozitif olan 100'den fazla mahkum bulunduğu Srinagar Merkez Hapishanesi'nde tutulduğu belirtiliyor.

Modi yönetiminden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den itibaren Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı ve eyaleti ikiye böldü.

Eyalet 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrıldı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmıştı.

Sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş ve bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'li bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak Dünya
ABD'li bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Ekonomi
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi 3. Sayfa
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı Güncel
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi Ekonomi
İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi
Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu Ekonomi
Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
İstanbul'da korkutan patlama! Duvarlar yıkıldı, araçlar altında kaldı
İstanbul'da korkutan patlama! Duvarlar yıkıldı, araçlar altında kaldı
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
Dere kenarında tek başına kalmış minare ilginç görüntü oluşturdu
Dere kenarında tek başına kalmış minare ilginç görüntü oluşturdu
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı
Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada
Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Yaşar Güler Donald Trump Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Onur Saylak Deniz Akkaya Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Metin Oktay Eddie Newton Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Ateş Türk Anne Çocuk
Şu an buradasınız: Yüzlerce gazeteci, Keşmirli meslektaşları Asif Sultan'ın salıverilmesi için Modi'ye mektup yazdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 17:06:41. #1.15#
title