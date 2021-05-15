Yüzlerce Filistinli, El Halil'de Cuma namazının ardından İsrail'i protesto etti
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Yüzlerce Filistinli, El Halil'de Cuma namazının ardından İsrail'i protesto etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Yüzlerce Filistinli, Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentindeki dün Cuma namazından sonra, İsrail işgal güçlerinin kontrol noktasına doğru yapılan yürüyüşe katıldı.

Yüzlerce Filistinli, Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentindeki dün Cuma namazından sonra, İsrail işgal güçlerinin kontrol noktasına doğru yapılan yürüyüşe katıldı.

Gösteriye katılanlar, Filistin bayrakları ve direniş pankartları taşıyarak, Gazze'deki savaşa son verilmesi ve Kudüs şehri ile dayanışma sloganları attı. İsrail işgal ordusu, Filistinli gençlere göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermi ile müdahale etti. Çatışmalarda 5 kişinin plastik mermi ile yaralandığı ifade edildi.

Yüzlerce Filistinli, El Halil'de Cuma namazının ardından İsrail'i protesto etti
Yüzlerce Filistinli, El Halil'de Cuma namazının ardından İsrail'i protesto etti
Yüzlerce Filistinli, El Halil'de Cuma namazının ardından İsrail'i protesto etti
Yüzlerce Filistinli, El Halil'de Cuma namazının ardından İsrail'i protesto etti
Yüzlerce Filistinli, El Halil'de Cuma namazının ardından İsrail'i protesto etti
Yüzlerce Filistinli, El Halil'de Cuma namazının ardından İsrail'i protesto etti
Yüzlerce Filistinli, El Halil'de Cuma namazının ardından İsrail'i protesto etti
Yüzlerce Filistinli, El Halil'de Cuma namazının ardından İsrail'i protesto etti
Yüzlerce Filistinli, El Halil'de Cuma namazının ardından İsrail'i protesto etti
Yüzlerce Filistinli, El Halil'de Cuma namazının ardından İsrail'i protesto etti
Yüzlerce Filistinli, El Halil'de Cuma namazının ardından İsrail'i protesto etti
Yüzlerce Filistinli, El Halil'de Cuma namazının ardından İsrail'i protesto etti
Yüzlerce Filistinli, El Halil'de Cuma namazının ardından İsrail'i protesto etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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