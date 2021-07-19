Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın
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Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail güçlerinin eşlik ettiği fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledi.

İsrail güçlerinin eşlik ettiği fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledi. İsrail güçleri, baskına karşı çıkan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile müdahale etti.

İsrail güçlerinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. İsrail güçleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile karşılık verdi. İsrail güçlerinin saldırılarında çok sayıda Filistinli yaralandı.

Büyük gruplar halinde İsrail polisinin himayesinde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, avluda talmudik ayin yaptı. Yerel kaynaklar, Mescid-i Aksa'yı basan fanatik Yahudilerin sayısının şu ana kadar 600'e yükseldiğini aktardı. İsrail Parlamentosu Knesset'in eski üyesi aşırı sağcı Yehuda Glick ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, yüzlerce yerleşimciyle birlikte Mescid-i Aksa'nın avlularına girdiklerini söyledi.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yaptığı büyük baskın öncesi İsrail güçleri, dün akşam Kudüs'teki Bab al-Amud bölgesini kapatmıştı. Tapınak (Heykel) grupları olarak adlandırılan aşırılık yanlısı Yahudi örgütleri, geçtiğimiz günlerde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümünde Mescid-i Aksa'ya büyük baskın yapılması için çağrıda bulunmuştu. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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