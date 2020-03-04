Yüzlerce ev kadını Boyner'de meslek sahibi olacak

04.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:52

Boyner, ev kadınlarını istihdam etmeye yönelik yeni bir projeyi hayata geçirdi. 'Seninle Tamam' projesiyle daha önce hiç çalışmamış ya da çeşitli nedenlerden dolayı çalışma hayatına ara vermek durumunda kalmış kadınlara iş imkanı sunuluyor.



Perakende sektöründe en çok istihdam sağlayan markaların başında gelen Boyner, 2020 yılında yeni mağazalar açarken insan kaynağını da güçlendirmeye başladı. Boyner yeni başlattığı bir proje ile işe alımları toplumun önemli bir ihtiyacını da çözmek üzere tasarladı.



Bu kapsamda 'Seninle Tamam' projesiyle, şimdiye kadar çalışmamış, çocuk sahibi olduktan sonra çalışma hayatına ara vermiş ve sonrasında da iş hayatına dönememiş kadınlar Boyner ailesinin bir parçası olmaya davet ediliyor. Yapılan bilgilendirmeye göre proje, kadınlara kendi belirleyecekleri çalışma saati opsiyonlarıyla işe başlama özgürlüğü sunuyor. Bu sayede, çocuklarını okula götürmek ya da onları karşılamak zorunda olan kadınların, iş hayatına atılmalarında ya da geri dönmelerinde karşılaştıkları en büyük dezavantajlardan biri ortadan kalkıyor.



Projeye daha önce hiç çalışmamış, iş deneyimi olmayan kadınlar da başvurabiliyor. Boyner Mağazaları'na 'Satış', 'Satış Destek', 'Operasyon', 'Müşteri İlişkileri' gibi farklı pozisyonlarda işe alınan adaylar Boyner'in sunduğu eğitim olanaklarından faydalanabiliyor. Verilen eğitimlerle mağazacılık mesleğini öğrenen adaylar, çalışmaya, kazanmaya ve fark oluşturmaya/ yaratmaya hazırlanıyor.



Vardar: "İnsan kaynağımızı güçlendirme hedefimizi, sosyal sorumluluk bakış açısıyla birleştirerek 'Seninle Tamam' projesini başlattık"



Boyner Büyük Mağazacılık İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ebru Vardar, "Seninle Tamam" projesi hakkında şunları söyledi: "Yeni mağazalar ve mevcut mağazalardaki büyümeye bağlı olarak her yıl düzenli olarak yeni işe alımlar gerçekleştiriyoruz. 37 ilde yaklaşık 6 bin çalışanımızla Türkiye'nin en önemli işverenleri arasında yer alıyoruz. Bu yıl insan kaynağımızı güçlendirme hedefimizi, sosyal sorumluluk bakış açısıyla birleştirerek 'Seninle Tamam' projesini başlattık. Bu proje ile ev kadınları için istihdam yaratıyoruz. Kadınlara geç kalmış hissetmeden çalışma, kazanma ve meslek sahibi olma fırsatı sunuyoruz. İşe geliş-gidiş saatlerini kendi şartlarına göre ayarlayarak 'Çocuğumu kim okula bırakacak' diye düşünmedikleri daha rahat bir çalışma hayatı oluşturuyoruz. 'Deneyimim yok' diye endişe etmeden, işi öğrenebilecekleri eğitimler vererek meslek sahibi olmalarına yardımcı oluyoruz. Kısa süre önce başlattığımız projenin, ev kadınlarını çok sevindirdiğini görüyoruz. Doğru bir projeyi hayata geçirdiğimizin kanıtı olan bu yoğun ilgi bizi mutlu ediyor. Boyner olarak çalışmak isteyen tüm ev kadınlarının yanındayız. Elde edeceğimiz yeni başarılarda onların önemli katkıları olacağına inancımız tam. Bu nedenle kadınlara 'Yeter ki Sen İste. Boyner Seninle Tamam' diyoruz."



Boyner bu yeni projesiyle daha çok kadını iş gücüne katarken, insan kaynağını güçlendiriyor. İlk etapta İstanbul, İzmir ve Ankara'da başlayan proje, diğer şehirlerde de uygulanacak.



Adaylar, başvurularını Kariyer.net ve Secretcv.com üzerinden yapabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA