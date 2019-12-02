Yüzlerce emekliyi dolandıran şebekeye operasyon (2)

02.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:58

İSTANBUL merkezli 13 ilde, kredi ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle 900'den fazla emekliyi dolandırdıkları belirlenen 85 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda dökümanın da ele geçirildiği operasyon kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 85 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerin 900'den fazla emekliyi, kredi ihtiyacını ticari faaliyet görünümünde karşılama vaadi ile hileli davranış sergileyerek, tefecilik yaparak dolandırdıkları belirlendi. Bankacılık kanununa muhalefet ettikleri de belirlenen şüphelilere İstanbul, Muğla, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Adıyaman, Balıkesir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Kocaeli ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

YÖNTEMLERİ TESPİT EDİLDİ

Çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları belirlenen dolandırıcıların emeklileri dolandırarak elde ettikleri parayı kendi aralarında paylaştıkları da tespit edildi.

Emeklileri dolandıran şüphelilerin yöntemi de ortaya çıktı. Emeklilerin kredi kullanmak için sosyal medya ve gazete reklam ilanlarında "Emeklilere Kredi", "Kredim Kolay" gibi başlıklar altında gördükleri ilanlarda belirtilen çağrı merkezlerini arıyordu. Telefon görüşmesinden sonra dolandırıcılar kredi kullanmak isteyen vatandaşları İstanbul'a çağırıyorlardı. İstanbul'a gelen vatandaşları Alibeyköy ve Esenler otogarı gibi yerlerden servis ve özel araçlarla karşılayan dolandırıcılar Beylikdüzü ve Şişli ilçelerindeki ofis olarak kullandıkları yerlere yakın pastane, kafe tarzı yerlerde ikramlarda bulunarak güven sağladıktan sonra ofislere götürüyorlardı. Güven sağlayan dolandırıcılar vatandaşlara yüksek meblağlı cep telefonu ve benzeri cihazları satın alıyorlarmış gibi fatura kesiyor ve emeklilik maaşının 12 katı senet imzalattıkları belirlendi. Senet imzalayanları aynı gün içerisinde yanına bir refakatçi vererek Çağlayan veya Bakırköy adliyesindeki İcra Müdürlüklerine götürüyorlardı. İcra Müdürlüğü'ndeki görevlileri sorun çıkartmaması için daha öncede tembihleyen dolandırıcılar götürdükleri emekli vatandaşların maaşına 12 ay süre ile tamamının kesilebilmesi için muvafakat name imzalatarak icra takibi başlattıkları öğrenildi. Dolandırıcılar, komisyon, avukatlık ücreti ve dosya masrafı adı altında büyük miktarlarda kesintiler yaptıktan sonra emeklilere cüzi miktarda bir para verdikleri tespit edildi. Birçok vatandaşa da sadece yol parası bıraktıkları belirtilen dolandırıcılar hukuki açıdan kendilerine sorun çıkartılmaması için paranın tamamını vermişler izlenimi yaratıp, yaşananları kameraya kaydettikleri belirlendi.

Kaynak: DHA