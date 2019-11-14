Yüzlerce ecstasy hap ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı
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Yüzlerce ecstasy hap ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

Yüzlerce ecstasy hap ele geçirildi: 2 kişi tutuklandıBURSA - Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda yüzlerce ectasy hap ele geçirilirken, 2 kişi de tutuklandı.

14.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:49
Yüzlerce ecstasy hap ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

Yüzlerce ecstasy hap ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

- Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda yüzlerce ectasy hap ele geçirilirken, 2 kişi de tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen S.G. ve A.H.A. isimli şahıslar evlerine yapılan baskın sonucu gözaltına alındı. Şahısların üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 710 Adet ecstasy tablet, 204 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen bir miktar nakit para ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda yakalanan S.G. ve A.H.A. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Yüzlerce ecstasy hap ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı
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