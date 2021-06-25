Yüzlerce düzensiz göçmen, Paris'in ortasına çadır kurdu

Fransa'da yüzlerce düzensiz göçmen, içinde bulundukları kötü yaşam koşullarına dikkat çekmek için başkent Paris'in ortasına çadır kurdu.

Fransa'da yüzlerce düzensiz göçmen, içinde bulundukları kötü yaşam koşullarına dikkat çekmek için başkent Paris'in ortasına çadır kurdu.

Fransa'da çoğunluğunu Afrikalılar ve Afganların oluşturduğu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 300'den fazla düzensiz göçmen, içinde bulundukları kötü koşulları hükümete ve yetkililer duyurmak için başkent Paris'teki belediye binası önünde çadır kurdu. Yardım dernekleri tarafından verilen çadırlarla Paris Belediyesi'nin önündeki alana yerleşen göçmenler, kendilerine kalıcı barınma imkanı sağlanması talebinde bulundu. Düzensiz göçmenler, acil barınma taleplerinin karşılanması için Fransız yetkililerden çözüm bekliyor.

Düzensiz göçmenlere çadır tahsis eden bir insani yardım derneği görevlisi, "Bizim amacımız düzensiz göçmenlere sürekli ve kalıcı yer sağlanması. Çoğunluğu çocuklu aileler olmak üzere 300'den fazla kişi zor şartlarda yaşıyor. Hükümet ve Paris Belediyesi'nin dikkatini çekerek, sokakta yaşayan göçmenlere kalıcı barınma sağlanmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan 26 Mart ve geçtiğimiz yılın Kasım ayında da göçmenler, Paris'in göbeğine çadır kurmuştu. Kasım 2020'deki eylemde çadırların tahliyesi sırasında güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması tepki çekmişti. Daha sonra güvenlik güçlerine yönelik soruşturma başlatılmıştı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı