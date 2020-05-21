Yüzlerce çocuğa bayramlık ayakkabı ulaştırıyorlar Sevdamız Samsun Platformu üyeleri, "Bir ayakkabı bir mutlu çocuk" kampanyasıyla yüzlerce çocuğa bayramlık ayakkabı hediye ediyor.

Sevdamız Samsun Platformu üyeleri, "Bir ayakkabı bir mutlu çocuk" kampanyasıyla yüzlerce çocuğa bayramlık ayakkabı hediye ediyor.

Platform üyeleri, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarını bayramlık ayakkabıyla sevindiriyor.

Çocukların yüzlerini güldürmek için başlatılan "Bir ayakkabı bir mutlu çocuk" kampanyası ile Terme, Çarşamba, Tekkeköy, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerinin ardından platform üyeleri şehir merkezindeki çocuklara da ulaşmaya başladı.

Platform Genel Başkanı Nuri Seven, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların yüzlerindeki gülümsemenin çok değerli olduğunu söyledi.

Seven, "Bizlere güvenerek destek verenler ve platform üyelerimizin de katkıları ile oluşturduğumuz bütçe ile şu ana kadar 200'den fazla çocuğa ayakkabılarını hediye ettik. Detaylı yaptığımız çalışmalar sonunda ihtiyacı olan çocuklara ayakkabılarını ulaştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA