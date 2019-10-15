Yüzlerce Bozüyüklü kadının eli şehitlerimiz için duada birleşti

15.10.2019 11:45

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Şehit Abdulhamit Bilgen ve tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okundu.



Güneşspor Kadın Kolları Başkanı ve aynı zamanda 'ihtiyacın olmayanı ihtiyacı olana verelim' sosyal medya grubu yöneticisi olan Kısmet Sağlam tarafından organize edilen mevlide yaklaşık 400 kişi katıldı. Mevlit programı ile ilgili bir açıklama yapan Sağlam, "Yeni oluşturmakta olduğumuz Güneşspor Kadın Kolları Komisyonu bayan üyelerimiz ile birlikte şehitlerimiz için mevlit programı organize ederek 'söz konusu vatan olunca gerisi teferruat' dedik. Bozüyüklü hanımlarımızla tek yürek olarak yüzlerce eli aynı duada birleştirebildik. Davetimizi kırmayıp duamıza katılan tüm Bozüyüklü hanımlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Acılı günlerine rağmen davetimize katılan şehit yakınlarına canı gönülden güç ve destek olmaya gayret ettik. Vatan uğruna şehit düşen evlatlarımız için ne yapsak az, onların ailelerinin acılarını dindiremesek de bir nebze olsun onları anlamaya yanlarında olmaya gayret ettik. Dileğimiz ve duamız ezanımız susmasın, bayrağımız inmesin, evlatlarımız toprağa düşmesin. Anaların yürekleri kor olup yanmasın. Vatandaşlarımız bu topraklarda huzurla yaşasın ve mazlumlara edilen zulümler bitsin. Güneşspor Kulübü Başkanı Ümit Kök, aynı hassasiyetle hafta sonu oynadıkları müsabakalarda şehidimizin isminin yazılı olduğu pankart ile 'acınız acımızdır' diyerek şehit ailelerinin her koşulda yanlarında olduklarını ifade ettiler. Başımı sağ olsun bu acılar bir daha yaşanmasın dileklerimizle tüm şehit ailelerine sabırlar diliyoruz. ve sürmekte olan Barış Pınarı Harekatı'ndaki tüm Mehmetçiklerimize Allah sizinle olsun ayağınıza taş değmesin diyoruz. Mevlid programımızın düzenlenmesinde emeği geçen başkan yardımcımız Figen Şark Cerrah'a, hoca hanımlara ve emeği geçen komisyondaki tüm bayan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ayrıca sponsorlarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA