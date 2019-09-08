08.09.2019 12:29

Yüzlerce bisikletlinin Üsküdar'dan Beykoz'a sahil turu havadan görüntülendi

-Üsküdar'dan Beykoz'a pedal çevirdi

Başkan Hilmi Türkmen'den araç sürücülerine çağrı: "Bisikletler trafikte hak ettiği önemi görmeli"

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi ve çok sayıda bisiklet grubu tarafından düzenlenen Bisikletli Farkındalık Turu'na yüzlerce bisikletli katıldı. Bisikletliler Meclisi çatısı altındaki 50'den fazla bisiklet grubunun katıldığı programda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bisikletlilerle birlikte Üsküdar sahili boyunca pedal çevirdi. Bisiklet turu, İHA tarafından havadan görüntülendi.

Üsküdar Beledi·yesi· ve çok sayıda bisiklet grubunun farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Pazar sabahı Üsküdar sahilinde toplanan yüzlerce bisikletli, çay ve simit ikramının ardından pedal çevirmek için startın verileceği alana geçti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katıldığı Bisikletli Farkındalık Turu'nda Bisikletliler Meclisi çatısı altındaki 50'den fazla bisiklet gurubu ve kulübü ile bine yakın bisikletli, Beykoz sahiline uzanan 25 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Startın verilmesinden hemen önce basın mensuplarına konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün Üsküdar'dan Beykoz'a, İstanbul Bisikletliler Meclisi ile birlikte 'Bizi Fark Edin' adıyla bir etkinlik düzenliyoruz. İstanbul'da malum, trafik önemli bir sorun. Trafik problemi olan bir şehirde yaşıyoruz. Aslında herkes kendince, bu yoğunluğu azaltacak bir çaba gösterebilir. Bunlardan biri de bisiklet kullanımını yaygın hale getirmektir. Tabi zaman zaman bisikletlerle ilgili kazaları duyuyoruz, arzu edilmeyen sonuçlar ortaya çıkıyor. Bugün de bu noktaya işaret etmek istiyoruz. Güzel bir Pazar sabahı Şemsipaşa'dan yola çıkıyoruz, Beykoz'a kadar gideceğiz. Yayaların ve araçların trafikte belli bir ağırlığı var. Ama bisikletlerin de hak ettiği önemi görmelerini arzu ediyoruz. 'Bizi Fark Edin' diyerek özellikle araç sürücülerinin dikkatini çekmeye çalışıyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı mikrofonuna konuşan bisiklet sürücüleri ise İstanbul'a daha fazla bisiklet yolları kazandırılmasını talep ederek, araç sürücülerinin de trafikte kendilerini daha fazla fark etmelerini istedi.

Öte yandan Üsküdar Şemsipaşa meydanında start alan bisiklet turu, İHA tarafından havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA