Yüzlerce Amazon çalışanı şirketi iklim konusunda gerekli adımları atmamakla eleştiriyor

29.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:32

Yüzlerce Amazon çalışanı işlerini riske atarak şirketlerini iklim krizi konusunda yeterli adımları atmadığı gerekçesi ile eleştirdi.



'İklim Adaleti için Amazon Çalışanları' adı grup tarafından organize edilen protestonun sanal bildirisine üstlenen 340'tan fazla çalışan imza attı. Şirketin bu kişilere mail atarak eylemlerine devam etmeleri halinde işten çıkarmakla tehdit ettiği belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle