Yüzlerce aileye sıcak yemek götürülecek
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Yüzlerce aileye sıcak yemek götürülecek

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Yüzlerce aileye sıcak yemek götürülecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek imkanı sunuyor.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek imkanı sunuyor. Ekipler Ramazan boyunca evlere giderek yemekleri teslim edecek.

Kdz. Ereğli Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanan aşevi dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek imkanı sunuyor. Belediye binası mutfağında hazırlanan 3 çeşit yemek ve kuru gıda paketleri, zabıta ve itfaiye müdürlüğü ekipleri ile evlere ulaştırılıyor. Sefer tasına ilk yemeği Belediye Başkanı Halil Posbıyık koyarken, yaptığı açıklamada Ramazan ayının bereketli olmasını diledi. Geleneksel sıcak yemek dağıtımına devam ettiklerini belirten Başkan Posbıyık, korona virüs nedeniyle daha fazla talep aldıklarını söyledi. Posbıyık, "İşsiz ve ihtiyaç sahibi insanlar var. Maalesef çok sıkıntılı bir ortam. Belediyedeki personelimiz, aşçılarımız, yardımcıları belli bir hijyen dahilinde büyük bir hazırlık içerisinde. Her yıl olduğu gibi sefer tasları ile birlikte belirlediğimiz adreslere yemekleri götüreceğiz. Zabıta ekmeğini ve sefer taslarını verecek ve hiç kimse görmeyecek. Ertesi gün de boşları alarak, yenileri teslim edecek. Yemekleri bol kepçe koyuyoruz ki hem çocukları için öğlen yemeğinde versin, akşam da kendilerine iftarda ayarlasınlar diye. Sadece muhtaçlar değil, aynı zamanda iş yerleri kapatıldığı için işsiz kalmış vatandaşlar var. Yaşları genç olmasına rağmen siz niye yemek istiyorsunuz diye sormayacağız. Onlara da elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz. Ramazan ayı hayır ayı. Müslümanların en mübarek ayında iş adamlarını, hayır sever insanları dayanışmaya çağırıyorum. Allah nasip ederse Kadir Gecesi'nde yine yedi tepede Kur'an-ı Kerim okutacağız. Yardım kolilerimiz de var, yardım kolilerimiz ile de desteklemeye çalışacağız. Ereğli Belediyesi olarak en büyük görevimiz bu ay muhtaç insanlara, işsiz kalan gençlere sıcak AŞ dağıtmak en büyük görevimiz. Bugün menümüzde mercimek çorbası var, tas kebabı var, pirinç pilavımız var" ifadelerini kullandı.

Başkan Posbıyık, açıklamasının ardından sefer taslarına ilk yemeği kendisi koydu. Daha sonra ekipler sefer tasları ve ekmekleri araçlara yükleyerek vatandaşların evine gitmek için yola çıktı. Yemekleri teslim alan vatandaşlar, ekiplere teşekkür ederek dua etti. Sıcak yemek dağıtımı Ramazan ayı boyunca sürecek. - ZONGULDAK

Yüzlerce aileye sıcak yemek götürülecek
Yüzlerce aileye sıcak yemek götürülecek
Yüzlerce aileye sıcak yemek götürülecek
Yüzlerce aileye sıcak yemek götürülecek
Yüzlerce aileye sıcak yemek götürülecek
Yüzlerce aileye sıcak yemek götürülecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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