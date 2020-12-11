Yüzeyi kısmen donan Çıldır Gölü'nde eşsiz manzaralar oluştu

Kars-Ardahan sınırlarındaki, yüzeyinin bir kısmı donan Çıldır Gölü'nde, seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

Kars-Ardahan sınırlarındaki, yüzeyinin bir kısmı donan Çıldır Gölü'nde, seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün kıyı kesiminde, soğuk hava nedeniyle kalın buz tabakası oluştu.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisinde vatandaşlar yüzeyi kısmen donan göl üzerine çıkarak yürüyüş yaptı.

Yüzeyinin bir kısmı kar ve buzla kaplanan gölün, gökyüzünün maviliği ve bulutlarla bütünleşmesi güzel manzaralar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan