Yüzeyi buzla kaplı gölde su samuru görüntülendi
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Yüzeyi buzla kaplı gölde su samuru görüntülendi

Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle donan Hafik Gölü'nde su samuru görüntülendi.

09.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:24
Yüzeyi buzla kaplı gölde su samuru görüntülendi

'ta soğuk havanın etkisiyle donan Gölü'nde su samuru görüntülendi.

Hafik ilçesindeki gölün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi sonucu buz tuttu.

Yüzeyi büyük ölçüde buzla kaplanan gölde, deniz bisikleti ve kayıkların olduğu bölgede 3 su samuru görüntülendi.

Bulundukları bölgeden zaman zaman çıkan su samurları, buz tutan gölün yüzeyinde gezinti yaptı.

Öte yandan ilçeden geçen Kızılırmak'ın yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yüzeyi buzla kaplı gölde su samuru görüntülendi
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