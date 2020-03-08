Yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü turistlerin vazgeçilmez adresi oldu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü turistlerin vazgeçilmez adresi oldu - Haber
Karataş, Ardahan, Çıldır, Kars, Güncel

Yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü turistlerin vazgeçilmez adresi oldu

Kars-Ardahan sınırında bulunan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor.

08.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:32
Yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü turistlerin vazgeçilmez adresi oldu

Kars-Ardahan sınırında bulunan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor.

Ankara'dan Turistik Doğu Ekspresi ve Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen turistler, Cıbıltepe Kayak Merkezi ve Ani Örenyeri'ni gezdikten sonra yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'ne gelerek keyifli zaman geçiriyor.

Turistler, buz üstünde yürüyüp atlı kızaklarla gezinti yapıyor. Güzel havayı fırsat bilerek bölgede yoğunluk oluşturan misafirler, zaman zaman da kar topu oynayıp halay çekiyor.

"Herkesi doğa harikası Çıldır Gölü'ne bekliyoruz"

Atlı kızak sahibi Ozan Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atlı kızakların, Çıldır Gölü'nün simgesi haline geldiğini söyledi.

Bölgeye gelen turistlerin mutlu ayrıldığını ifade eden Karataş, şöyle konuştu:

"Göl şu anda buz pisti halinde ve burada güzel gezi turları hazırlıyoruz. Herkesi doğa harikası Çıldır Gölü'ne bekliyoruz. Hafta sonları 4 kızağımız oluyor, hafta içi de 3 atlı kızakla hizmet veriyoruz. Vatandaşlar bireysel olarak da gelip atlı kızak turu yapabilir. Atlı kızak turunun yanında Eskimo usulü balık avı yaptırıyoruz. Yerli ve yabancı misafirler burada çok güzel zaman geçiriyor. Herkesi bu doğal güzelliği görmeye davet ediyoruz."

"Gölün donması inanılmaz bir şey"

Ziyaretçilerden Şafak Ebru Kaçar ise doğa harikası Çıldır Gölü'nde kış aylarında birçok etkinliğin yapıldığını belirterek, "Çıldır Gölü, çok güzel bir doğal güzellik. Gölün donması inanılmaz bir şey. Buz üzerinde atlı kızaklarla gezmekten büyük keyif aldım. Buradan çıkan balıkların insanlara sunulması da bölgeye ayrı bir güzellik katıyor." dedi.

Misafirlerden Esma Nurtaş da göl üzerinde heyecanlı ve eğlenceli anlar yaşadıklarını anlattı.

Herkesi bölgeyi görmeye davet eden Nurtaş, nadide kış turizm merkezinin, daha fazla tanıtılması gerektiğini dile getirdi.

Yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü turistlerin vazgeçilmez adresi oldu

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü turistlerin vazgeçilmez adresi oldu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı Haber
Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haber
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haber
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç James Jeffrey Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Emine Bulut Demet Akalın Müslüm Gürses
Spor Falcao Ersun Yanal Bülent Uygun Fatih Karagümrük Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla Türk Avrupa Yunanistan Denizlispor
Şu an buradasınız: Yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü turistlerin vazgeçilmez adresi oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 14:35:08. #1.15#