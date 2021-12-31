YÜZEYİ BUZ TUTAN ÇAY ÜZERİNDE ENGELLİ BİREYLER İÇİN KONSER VERDİLER - Haberler
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YÜZEYİ BUZ TUTAN ÇAY ÜZERİNDE ENGELLİ BİREYLER İÇİN KONSER VERDİLER

YÜZEYİ BUZ TUTAN ÇAY ÜZERİNDE ENGELLİ BİREYLER İÇİN KONSER VERDİLER
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde bir grup müzisyen, yüzeyi buz tutan Zilan Çayı üzerinde engelli bireyler için şarkı söyleyip halay çekti.

VAN'ın Erciş ilçesinde bir grup müzisyen, yüzeyi buz tutan Zilan Çayı üzerinde engelli bireyler için şarkı söyleyip halay çekti. Müzisyenlerin farkındalık amaçlı verdiği mini konser, araçlarla evlerinden alınıp, bölgeye getirilen engelliler tarafından ilgiyle izlendi.

Geçen hafta kar yağışının etkili olduğu kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derecelere düşünce dere ve göletler buz tuttu. Erciş'te müzisyenlik yapan Yasin Arlı ve 5 arkadaşı, yüzeyi buz tutan Zilan Çayı'nın üzerinde mini konser verdi. Müzik aletlerini ve ses sistemlerini donan çayın üzerine kuran müzisyenler, şarkı söyleyip, halay çekti. Araçlarla evlerinden alınıp getirilen engelli vatandaşlar da müzik eşliğinde eğlenip şarkılara eşlik etti.

Müzisyenler, farkındalık yaratmak için böyle değişik bir etkinlik yapmaya karar verdiklerini söyledi. Pandemi ve kış şartları yüzünden evlerinden çıkamayan engellileri araçlarla evlerinden aldıklarını, güzel bir gün geçirdiklerini belirten müzisyenler, zaman zaman bu tür etkinlikleri yapmayı planladıklarını ifade etti.

YÜZEYİ BUZ TUTAN ÇAY ÜZERİNDE ENGELLİ BİREYLER İÇİN KONSER VERDİLER

YÜZEYİ BUZ TUTAN ÇAY ÜZERİNDE ENGELLİ BİREYLER İÇİN KONSER VERDİLER

YÜZEYİ BUZ TUTAN ÇAY ÜZERİNDE ENGELLİ BİREYLER İÇİN KONSER VERDİLER

YÜZEYİ BUZ TUTAN ÇAY ÜZERİNDE ENGELLİ BİREYLER İÇİN KONSER VERDİLER

YÜZEYİ BUZ TUTAN ÇAY ÜZERİNDE ENGELLİ BİREYLER İÇİN KONSER VERDİLER

YÜZEYİ BUZ TUTAN ÇAY ÜZERİNDE ENGELLİ BİREYLER İÇİN KONSER VERDİLER

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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