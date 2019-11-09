Yüzey kaplama sektörünün önemli isimleri panelde buluştu

09.11.2019 15:21 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:22

Panelde sektörün korozyonla mücadelenin milli mesele olması ve seferberlik çağrısı damga vurdu.

Yüzey işleme ve endüstriyel kaplama sektörlerinin önemli isimlerinin buluştuğu sektörün Türkiye'deki yeri, yenilikleri ve geleceğinin konuşulduğu panel, Gazeteci Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünde yapıldı. Panele, Genel Galvanizciler Derneği (GALDER) Başkan Yardımcısı Alim Kınoğlu, Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) Başkanı H. Yener Gür'eş, VIG Makine Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Güngören konuşmacı olarak katıdı.

Kınoğlu: "Seferberlik kampanyası yapmalıyız"

Korozyonu önlenemediğini, ama korozyondan korunulabildiğini vurgulayarak konuşmasına başlayan Genel Galvanizciler Derneği (GALDER) Başkan Yardımcısı Alim Kınoğlu, "Yapılan araştırmada GSYİH'nın 3,1'inin korozyonla kaybolduğu tahmin ediliyor. Bu rakam, Türkiye'deki en büyük bakanlığımızın bütçesinin bile 2-3 katı kadar kayıp olduğunu ortaya çıkarıyor. Korozyon, 'kapalı alanda sigara içilmez' gibi bir kampanya gerektiren bir devlet meselesi olmalı. Korozyonun hazinemize verdiği kayıpları önlememiz gerekir." dedi.

Kınoğlu, galvanizli malzemenin bir çok avantaj sağladığını söyleyerek, ürünlerin galvaniz sayesinde 70 yıl dayanabildiğini belirtti.

Kamunun ihale şartnamesine korozyonu koyması ve öncelik tanıması gerektiğini söyleyen Kınoğlu, bunun özel sektörün geçişini hem kolaylaştıracağının, hem de hızlandıracağının altını çizdi.

Gür'eş: "Korozyonla mücadele milli bir mesele olmalı"

Korozyonun milli bir mesele olduğunun altını çizen Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) Başkanı H. Yener Gür'eş şöyle devam etti: "Dünya her yıl korozyondan dolayı 2,5 trilyon dolar zarar ediyor. Korozyonun %95'i çelik kaynaklı. Bizim tahminimize göre, Türkiye'nin ise 50 milyar dolar kaybı var. Bu kaybın %15-35'ini geri kazanmak mümkün. %15'i geri kazanılsa yıllık 7,5 milyar dolardır. Devlet her yıl, bu amaçla 1 milyar dolar harcasa bile, yine de kazançlı hale geliriz."

Türkiye'de çelik kullanma oranının azaldığına işaret eden Gür'eş, özellikle inşaat sektörünün önceki seneye göre %80 kullanımı azalttığını, bugünlerde %25'e doğru geldiğini, ancak yıl sonunda inşaatta %15 gerileme ile yılın kapatılacağını tahmin ettiklerini açıklayarak, "Geçen yıl çelik ihracatında çok başarılı bir ihracat politikası izlendi. Çok kayıp vermeden kapattık. Çelik üretiminde dünyada 8'inci sıradayız. Yaklaşık 38 milyon ton çelik üretim kapasitemiz var. İhracatta ise dünyada 14 milyar ile 6'ıncı sıradayız. İthalatımız da azalıyor" şeklinde konuştu.

Güngören: "Yüzey kaplama sektörü robotlaşıyor"

VIG Makine Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Güngören, yüzey kaplamanın dönüştüğünü söyleyerek, "Sistemler robotlarla veya robotik uygulamalarla dönüşmeye başlıyor. Bizim son hazırladığımız bir projeyi bu şekilde tasarladık. Projelerde bundan sonra ara kademe ve direk kademe elemanlarının bulunmasının zorluğu ve tekrarlanabilir kalitenin sağlamasından dolayı yüzey kaplama tamamen karanlık odaya geçiyor." dedi.

Yüzey kaplama sektörünün 250 milyon Euro'nun üzerinde bir hacmi olduğunu söyleyen Güngören, yakın gelecekte ekonomik hareketlilikle birlikte sektörün 500 milyon Euro'ya ulaşacağını tahmin ettiğini söyledi.

Kaynak: Bültenler