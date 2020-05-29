Yüzerken de "sosyal mesafe"ye dikkat edilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yüzerken de "sosyal mesafe"ye dikkat edilecek

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çeşitli düzenlenmelerin yapıldığı Konyaaltı Sahili'nde denizde yüzerken de sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek.

Yüzerken de
29.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:09

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çeşitli düzenlenmelerin yapıldığı Konyaaltı Sahili'nde denizde yüzerken de sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'nın gözbebeği Konyaaltı Sahili'nde, yeni sezon için Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki çalışmalar sürüyor.

Plajda başlatılan pilot çalışmada kumsala aralarında 1,5-2 metre mesafe bırakılarak, 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. Şezlong ve şemsiyeler de sosyal mesafe kuralına göre yerleştirildi, engelliler için özel alanlar hazırlandı. Giriş ve çıkış noktalarının ayrı düzenlendiği, yönlendirme levhalarının asıldığı sahilde, yerli ve yabancı turistlerin girişe asılan 10 maddelik kurallara uyması isteniyor.

Ortak kullanım alanlarında maske takmanın zorunluğu olduğu sahilde, vatandaşın talebine göre oluşturulacak ikili, üçlü veya beşli şezlonglar her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek.

Plajda, salgının yayılmasını önlemek amacıyla sigara içmek kısıtlandı. Şezlong kiralamak yerine isteyen, tahtalar çakılarak, halatlar yardımıyla oluşturulan bölümlere kendi havlusunu sererek, şemsiyesini açarak, buralarda güneşlenebilecek.

Kumsalda çıplak ayakla yürünemeyecek

Tuvaletlere sensörlü kapıların, fotoselli muslukların ve temassız sabunlukların takıldığı, çoklu yerine tekli duş ünitelerinin monte edildiği plajda, denizde yüzmek için de tedbirler alındı.

Vatandaşın sağlığı için her türlü tedbirin alındığı sahilde, kumsalda çıplak ayakla yürümek yasaklandı. Tatilciler, denize girene kadar terliklerini ayaklarından çıkaramayacak.

Ziyaretçiler sadece sahili kullanırken değil, denizde yüzerken de aralarında 1,5-2 metre mesafe koyacak. Mesafeyi ihlal edenler, kulelerdeki cankurtaranlar tarafından uyarılacak.

Sahilin yanında yer alan oturma alanları da yeniden düzenlendi. Çimlerin bulunduğu noktalara saksılardaki çiçeklerle kalp şeklinde "sosyal mesafe" alanları oluşturuldu. Vatandaşlar, bu alanlarda dinlenebilecek.

Kıyıda sınırlar oluşturulacak

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Lokman Atasoy, AA muhabirine, kontrollü normalleşme sürecinde insanların sağlığının korunması için sahilde pilot çalışma yapıldığını söyledi.

Bu yıl için yavaş turizmi öneren Atasoy, kıyılardaki yoğunluğa karşı herkesin gelişi güzel oturmaması için sınırların oluşturulacağını dile getirdi.

Söz konusu sınırlar içerisinde ziyaretçilerin kalmasının sağlıkları için önemli olacağına işaret eden Atasoy, deniz için de çalışma yaptıklarını, teknolojik imkanlardan faydalanmak istediklerini aktardı.

Atasoy, deniz alanında yüzme alanları sınırları içerisinde iki veya üçer metrelik mesafeyi korumak gerektiğini belirterek, "Cankurtaranlarımız, suyun içinde sosyal mesafenin nasıl korunması gerektiğine dair özel eğitim alacak. Mesafeyi ihlal edenler anons sistemiyle düdükle ve birtakım ilave önlemlerle uyarılacak. Denizin içinde iki metre kuralı olacak." dedi.

"Yüzerken de sosyal mesafe korunmalı"

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın da denizin çok güvenli olduğunu söyledi.

Salgına karşı her mevsim tedbirli olmak gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Denizde de 1,5-2 metrelik sosyal mesafeyi korumak gerekiyor. Hastalıklı bireyin hapşırması sonucu denizde de bulaşabilir. Denizde bulaşmanın yüzde 90'dan fazlası hastalıklı bireyin hapşırığıyla, tükürüğüyle oluyor. Dolayısıyla sudan geçmesi düşük bir ihtimal, onun için yüzerken de sosyal mesafe korunmalı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Haber
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı
Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hasan Polatkan Süleyman Soylu Bülent Kuşoğlu Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Demet Akalın Hatice Çarpar Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Silah Kabine Haziran
Şu an buradasınız: Yüzerken de "sosyal mesafe"ye dikkat edilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 11:12:35. #1.15#
title