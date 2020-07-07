Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, keşif için Van Gölü'ne getirildi (2) SAYI 12 OLDUVan Gölü'nde yürütülen arama-tarama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

SAYI 12 OLDU

Van Gölü'nde yürütülen arama-tarama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Valiliği, Gevaş ilçesinin Deveboynu ile Çarpanak arasında yürütülen çalışmalar sırasında göl yüzeyinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir yetişkin erkek cesedine ulaşıldığı, böylece tekne faciasında ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi.

Kaynak: DHA