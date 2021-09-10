Yüzerek karaya çıkan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüzerek karaya çıkan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yüzerek karaya çıkan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi milli park açıklarında yüzerek karaya çıkan 3 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldıEdinilen bilgilere göre, Kuşadası ilçesi Milli Parklar Bölgesi'nde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil...

Aydın'ın Kuşadası ilçesi milli park açıklarında yüzerek karaya çıkan 3 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, Kuşadası ilçesi Milli Parklar Bölgesi'nde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan ve kendi imkanları ile yüzerek karaya çıkan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolü ardından il göç idaresi yetkililerine teslim edildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ersin Tatar Hulusi Akar İbrahim Altay Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Gökhan Çıra Yeşim Salkım Kaan Yıldırım
Spor Diego Marcao Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yüzerek karaya çıkan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 23:02:30. #1.12#