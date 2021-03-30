BALIKESİR Yüzerek gidilen kayalıklara, sular çekilince yürüyerek çıktılar
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BALIKESİR Yüzerek gidilen kayalıklara, sular çekilince yürüyerek çıktılar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yüzerek gidilen kayalıklara, sular çekilince yürüyerek çıktılarBALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde deniz suyu yer yer 10 metreye kadar çekildi.

Yüzerek gidilen kayalıklara, sular çekilince yürüyerek çıktılar

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde deniz suyu yer yer 10 metreye kadar çekildi. Yaz döneminde yüzerek gidilebilen kayalığa, sular çekilince vatandaşlar yürüyerek çıktı.

Edremit Körfezi bölgesinde kış dönümünün etkisiyle yaşanan gel-git olayı nedeniyle deniz suları yer yer 10 metreye kadar çekildi. Birkaç gündür süren doğa olayı, ortaya değişik manzaralar da çıkardı. Mevsimsel geçişlerde gel-git olayının yaşandığına dikkat çekilirken, Edremit'in turistik Akçay Mahallesi'nde de, kıyıya 10 metre mesafede bulunan ve içinden tatlı su çıkan kayalık, adeta kum yığını arasında kaldı. Yaz döneminde yüzerek gidilebilen kayalığa, sular çekilince vatandaşlar yürüyerek çıktı.

Vatandaşlar, Belirli mevsim geçişlerinde gel-git olayı yaşanıyor. Bu sefer deniz oldukça çekildi. Bölgemiz her haliyle güzel bir yer dedi.

Denizin çekildiğini gören bazı vatandaşlar ise, bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

BALIKESİR Yüzerek gidilen kayalıklara, sular çekilince yürüyerek çıktılar
BALIKESİR Yüzerek gidilen kayalıklara, sular çekilince yürüyerek çıktılar
BALIKESİR Yüzerek gidilen kayalıklara, sular çekilince yürüyerek çıktılar
BALIKESİR Yüzerek gidilen kayalıklara, sular çekilince yürüyerek çıktılar
BALIKESİR Yüzerek gidilen kayalıklara, sular çekilince yürüyerek çıktılar
BALIKESİR Yüzerek gidilen kayalıklara, sular çekilince yürüyerek çıktılar
BALIKESİR Yüzerek gidilen kayalıklara, sular çekilince yürüyerek çıktılar
BALIKESİR Yüzerek gidilen kayalıklara, sular çekilince yürüyerek çıktılar
BALIKESİR Yüzerek gidilen kayalıklara, sular çekilince yürüyerek çıktılar
BALIKESİR Yüzerek gidilen kayalıklara, sular çekilince yürüyerek çıktılar
BALIKESİR Yüzerek gidilen kayalıklara, sular çekilince yürüyerek çıktılar
BALIKESİR Yüzerek gidilen kayalıklara, sular çekilince yürüyerek çıktılar
BALIKESİR Yüzerek gidilen kayalıklara, sular çekilince yürüyerek çıktılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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