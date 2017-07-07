Yüzer Sistemden Doğalgaz Bağlantısı İçin Kamulaştırma

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki deniz terminaline yüzer sistemlerden doğalgaz aktarılmasına yönelik proje kapsamında Hatay ve Osmaniye sınırları içindeki bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.



Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, "Dörtyol Deniz Terminalindeki İskelenin Yüzer Sistemlerden Transfer Edilen Gazlaştırılmış Doğalgazın Sisteme Aktarılması için Modifikasyonu ile Yardımcı Tesisleri ve Boru Hattı Projesi" kapsamında, Hatay ile Osmaniye sınırları içindeki güzergahlara isabet eden bazı taşınmazlar Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.