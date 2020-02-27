Yüzer NGS Akademik Lomonosov 21 milyon kilovat saatlik elektrik enerjisi sağladı

27.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:29

Rosatom'un yüzer nükleer güç santrali (NGS) Akademik Lomonosov, deneme işletmesi süresince 21 milyon kilovat saatlik elektrik enerjisi sağladı.



Rosatom'un yüzer NGS'si Akademik Lomonosov'un Rusya'nın Çutotka bölgesinin Pevek şehrinde deneme işletimi sürüyor. Yüzer NGS, Çutotka bölgesindeki üç özerk enerji şebekesinden biri olan izole edilmiş Chaun-Bilibino ağına 26 Şubat tarihine kadar 21 milyon kilovat saatten (kWh) fazla miktarda elektrik enerjisi sağladı. Akademik Lomonosov'un ilave testlerden geçmesi ve Rus enerji denetim kurumu Rostekhnadzor'dan izin belgesinin çıkarılmasının ardından yaz aylarında ticari işletime açılması öngörülüyor.



Yüzer NGS, Pevek şehrine termal enerji sağlayacak. Şehrin ilk semti, yaz mevsiminin başından itibaren ısı elde etmek için santrale bağlanacak. Şehrin geri kalan bölümü ise 2021'e kadar santrale bağlanmış olacak. - MERSİN

Kaynak: İHA