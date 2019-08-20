Yüzen restoranlara mahkemeden izin çıktı

20.08.2019 16:02

Balıkesir'in Erdek ilçesindeuzun yıllardır yüzen restoran olarak hizmet veren tekneler, mahkemenin verdiği kararla yeniden faaliyete geçti.

Kurban Bayramı öncesine kadar hizmet veren üç yüzer restoran, çevresinde bulunan bir işletmecinin şikayeti üzerine Erdek Belediyesi tarafından faaliyetlerine son verilmişti. Konuyu Mahkemeye taşıyan işletme sahipleri, mahkeme kararının ardından dünden itibaren ayrı yerde tekrar hizmet vermeye başladılar. Balıkesir 1. İdare Mahkemesi, Erdek Belediye Başkanlığı'nın Erdek Feribot İskelesi'ne bağlı bulunan yüzer restoranların belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle 48 saat içinde iskelenin dışına çıkartılmasına ilişkin kararının yürütmesini durdurdu. Mahkeme, Erdek Belediyesi'nin almış olduğu kararını hukuka aykırı olduğuna ve işlemin bu haliyle uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağına karar verdi.

Mahkeme, ayrıca Erdek Belediyesi'nden buna ilişkin bilgi ve belgelerin onaylı bir suretlerinin 15 gün içerinde kendilerine gönderilmesini istedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA