Yüzen güç ünitesi Akademik Lomonosov'a 'Yılın Nükleer Projesi' ödülü
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Yüzen güç ünitesi Akademik Lomonosov'a 'Yılın Nükleer Projesi' ödülü

31.10.2020 12:11 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:15
Yüzen güç ünitesi Akademik Lomonosov'a 'Yılın Nükleer Projesi' ödülü

Dünyanın tek yüzen nükleer enerji santrali (FNPP) olan Akademik Lomonosov, 2020 nükleer enerji santrali yarışmasının jürisi tarafından yılın en iyi nükleer enerji santrali seçilerek prestijli 'Asian Power Awards' ödülünü kazandı.

Dünyanın tek yüzen nükleer enerji santrali (FNPP) olan Akademik Lomonosov, 2020 nükleer enerji santrali yarışmasının jürisi tarafından yılın en iyi nükleer enerji santrali seçilerek prestijli 'Asian Power Awards' ödülünü kazandı.

Yüzen güç ünitesi Akademik Lomonosov, Rusya'nın uzak doğusundaki Çukotka Özerk Bölgesinin Pevek kentinde yer alıyor. FNPP, bu konumuyla dünyanın en kuzeyindeki nükleer enerji santrali olma özelliği taşıyor. Yüzen güç ünitesinin Mayıs 2020'de devreye alınması, Rusya'nın uzak bölgelerinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak için gerçek bir atılım olmuştu. FNPP, elektrik üretimine ek olarak, Pevek şebekesine ısı da sağlıyor. Gelecekte FNPP, devre dışı bırakılan Chaun-Bilibino Enerji Merkezinin ürettiği kapasiteyi de karşılayacak.

Asya'daki enerji sektörünün liderlerini belirleyen Asian Power Awards'ın (Asya Enerji Ödülleri) bu yıl 16'ncısı düzenlendi. Etkinlik, uzun yıllardır Asya'nın önde gelen enerji yayını Asian Power'ı yayınlayan Singapur merkezli yayınevi Charlton Media tarafından yapıldı. Bu yılki yarışmanın jüri üyeleri arasında The Lantau Group, KPMG Advisory, Pinsent Masonlar, AFRY ve YCP Solidiance yer aldı.

Yarışmaya bu yıl, B. Grimm Power, Mitsubishi Power, Ltd, China Resources New Energy (Huanxian) Wind Power Co., Ltd. ve diğerleri de dahil olmak üzere 50'den fazla şirket katıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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