Yüzen Dana 'Ferdinand' Yola Çıktı

Kurban Bayramı'nın birinci günü Rize'de kaçarak denize giren ve bayramın son günü Trabzon'un Sürmene ilçesinde yüzerken ortaya çıkan danayı ünlü sanatçı Haluk Levent satın aldı. Haluk Levent tarafından satın alınan dana İzmir Kemalpaşa Çiftlik Hayvanlarının barınağına gönderilmek üzere yola çıktı.

Rize'nin İyidere ilçesinde Kurban Bayramın birinci günü hayvan pazarında ipinden kurtularak kaçan dana, sahiplerinin peşine düşmesine rağmen bulunamadı. İzini kaybettirerek denize giren dana Kurban Bayramı'nın son günü Trabzon'un Sürmene ilçesinde ortaya çıktı. Balıkçılar tarafından denizde yüzerken görülen dana için Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Danayı denizden kurtarmak için gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçılar danayı kurtarmak istese de dana kaçmaya devam etti. Bir süre sonra yorulan dana Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahile çekildi. Sahilde ayakta durmakta zorluk çeken dana sahibine teslim edilerek Of ilçesine getirildi. Danayı satın almak istediğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımda duyuran ünlü sanatçı Haluk Levent ise, bir süre sonra tekrar paylaşım yaparak adını 'Ferdinand' koyduğu danayı satın aldığını açıkladı. Hayırsever vatandaşlar Arif Y. ve Ali Kemal S. tarafından parası ödendiği öğrenilen dana bir kargo şirketine ait kamyona bindirilerek İzmir Kemalpaşa Çiftlik Hayvanları Barınağına götürülmek üzere yola çıktı. Sosyal medyada fenomen haline gelen danayı satın alan Haluk Levent, dananın ismini bir çizgi film karakterinden esinleyerek koyduğunu söyledi.

"Ferdinand kurban olmak için doğdu ama belli ki özgür olmak için yaşıyor"

AHBAP Trabzon Temsilci Yardımcısı Sefa Yılmaz, danayı teslim alarak kamyonete yüklediklerini ve İzmir'e doğru yola çıkıldığını belirterek, "Ahbap olarak Haluk başkanımız bir görev verdiğinde yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca biz de Trabzon Ahbap olarak şehrimizde elimizden ne geliyorsa gerçekleştiriyoruz. Ferdinand için de böyle bir görev verdi başkanımız. Ferdinand'ın sahipleriyle anlaştığını söyledi. Biz de Trabzon'dan Of'a kadar geldik ve şimdi Ferdinand'ı insanlar tarafından istismara uğramış, engelli veya ölüme terk edilmiş hayvanlara yuva olan İzmir'deki Kemalpaşa Çiftlik Hayvanlarını Kurtarma Barınağı'na göndereceğiz. O barınağın sahibi Sibel Hanım ile de iletişim halindeyiz. Belki Ferdinand kurban olmak için doğdu ama belli ki özgür olmak için yaşıyor" dedi.

"SAT komandosuna benzetiyorum"

Dananın sahibi Zekeriya Balık ise, Haluk Levent'e sattığı danasını SAT komandosuna benzettiğini dile getirerek, "Bu hayvan 3 gün boyunca denizde kaldı. 3 gün boyunca gece-gündüz kara şahin aradık. Denizde bulunduğunda bize haber verdiler bizde alıp tekrar eve getirdik. Haberlere çıkınca meşhur oluyor. Kara şahin artık Haluk Levent'in oldu. Farklı bir isim bulmuş artık karar onun. Kurban'dan kurtulan bir hayvanın bundan sonra kesilmemesi yaşaması lazım. Çok süper üzüyor ayrı SAT komandosu gibi. Hayvan 4 gün boyunca suda kaldığı için ağzında ve ayaklarında çürükler oluştu" dedi. - TRABZON