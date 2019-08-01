Yüzen adalarda senato toplantısı

Bingöl Üniversitesi "18'inci Senato Toplantısı"nı, kentin en önemli turizm değerlerinden biri olan yüzen adalarda yaptı.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak başkanlığında, Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasında bulunan Turna Gölü'ndeki yüzen adalarda gerçekleştirilen toplantıda, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında yapılacak çalışmalar ele alındı.

Senato üyeleri, yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından yüzen adalarda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Rektör Çapak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingöl'ün en önemli turizm merkezlerinden biri olan yüzen adalara dikkati çekmek için burada toplandıklarını söyledi.

Yüzen adaların Bingöl turizmine renk kattığına işaret eden Çapak, "Senato toplantılarımızı zaman zaman böyle güzel yerlerde yapmaya çalışacağız. Bir farklılık oldu. Bingöl'ün güzel bir yerine de dikkati çekmiş olduk." dedi.

İbrahim Çapak, Türkiye'nin farklı yerlerinde de yüzen adaların bulunduğuna işaret ederek, ancak üzerinde ağaç ve çeşitli bitkiler bulunmasının Bingöl'deki yüzen adaları özel kıldığını vurguladı.

Yüzen adaların koruma altında olduğunu dile getiren Çapak, "Bingöl'e gelen veya Bingöl'den geçen herkesi yüzen adaları görmeye, burayı gezmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA