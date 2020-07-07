Yüzen adalar yeniden ziyarete açıldı
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Yüzen adalar yeniden ziyarete açıldı

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında pikniklerin yasaklanmasıyla ziyarete kapanan yüzen adalar, normalleşme süreciyle birlikte yeniden açıldı.

Yüzen adalar yeniden ziyarete açıldı
07.07.2020 10:28 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:32

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında pikniklerin yasaklanmasıyla ziyarete kapanan yüzen adalar, normalleşme süreciyle birlikte yeniden açıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle, Çelikhan'ın simgesi olan Çat Barajı üzerindeki yüzen adalar da ziyarete kapandı. Petelik mevkiinde bulunan, oluşumu 3 bin yılda tamamlanan binlerce kişinin ziyaret ettiği, su altındaki boyları 3 ile 5 metre, alanları ise 100 ile 500 metrekare arasında değişen yüzen adaların, hayatın normale dönmesiyle turist akınına uğraması bekleniyor.Kente gelen turistleri bu doğal güzelliği görmek için ilçeye davet eden bir vatandaşlar, "İlçenin kuzeydoğusunda kalan ve Adıyaman-Malatya karayolu üzerinde bulunan yüzen adalar, her mevsimde olduğu gibi yaz mevsiminde de ayrı bir güzellik oluşturuyor. Bu yıl ilkbahar yağışlarından sonra su debinin yükselmesiyle beraber baraj gölünde 3 ile 5 metre genişliği olan yüzen adaların 3 bin yılında oluşumu tamamlandığı ortaya çıkan eşsiz manzara görünümü ile vatandaşların uğrak yeri olur. İlçenin sosyoekonomik olarak turizme büyük katkı sağlayan yüzen adaları ziyaret etmeden gitmek mümkün değil. Herkesi bekliyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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