Yüzen adalar buz tuttu

18.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:50

Binlerce yılda oluşan yüzen adaların bulunduğu Çelikhan Çat Baraj Gölü soğuktan dondu. Doğa sporları topluluğu donan gölde yürüyerek yüzen adalarda kamp yaptı.

Dünyada eşi benzeri olmayan ve binlerce yılda meydana gelen Çelikhan'daki yüzen adalar bu kez farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kar yağışının etkili olduğu ve hava sıcaklığının eksi 10 dereceye ulaştığı Çelikhan'da yüzen adaların bulunduğu göl buz tuttu. Rüzgarın etkisiyle sürekli yer değiştiren yüzen adalar, buzlanma nedeniyle yüzemiyor.

Buz tutan göl ve gölde bulunan yüzen adalar kar yağışıyla birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü. Bir taraftan kar kaplayan yüzen adalar, diğer taraftan buz tutan göl, doğa sporcularının da ilgisini çekti.

Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu buz üzerinde yürüyerek yüzen adalarda kamp kurdu. Kalınlığı 3 metre ile 5 metre arasında değişin ve 100 ile 500 metrekare büyüklüğündeki yüzen adalarda kamp kuran ve kamp ateşi yakarak geceyi burada geçiren gençler, amaçlarının bu doğal güzelliği tanıtmak olduğunu söyledi.

Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Topluluk Başkanı Burak Yetiş, kamp sürecinde yaptıkları gözlem ve çektikleri görselleri doğa sporları camiasıyla paylaşacaklarını belirterek, "Adıyaman'dın tarihi ve turistik bölgelerini tanıtmaya devam ediyoruz. Çelikhan yüzen adalardayız. Yüzen adaların tanıtımına bu sene başlıyoruz. Bu gece burada kaldık ve 24 saatlik bir gözlem yaptık. Mekanı kavramaya çalıştık. Burayı anlatacağımız insanlara en doğru, en güzel kelimelerle anlatabilmek adına. Burada elde ettiğimiz görüntüleri doğa sporları camiasına tek tek ileterek burada da böyle bir varlığın, böyle bir güzelliğin bulunduğunu anlatacağız" diye konuştu.

(Ahmet Arslantaş/İHA)

Kaynak: İHA