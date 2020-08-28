HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Yüzde yüz yerli yazılım ile üretilen zeytin renk ayırma makineleri yurt dışına ihraç ediliyor

Zeytin renk ayırma makinesini yüzde yüz yerli yazalım ve yüzde 95 yerli üretim ile yapmayı başaran Balıkesirli müteşebbis, yurt dışında ihracat yapıyor.

Yüzde yüz yerli yazılım ile üretilen zeytin renk ayırma makineleri yurt dışına ihraç ediliyor
28.08.2020 11:40 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:43

Zeytin renk ayırma makinesini yüzde yüz yerli yazalım ve yüzde 95 yerli üretim ile yapmayı başaran Balıkesirli müteşebbis, yurt dışında ihracat yapıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Elektronik Yüksek Mühendisi Akif Dumanay, 6 yıl önce yurt dışından ithal edilen bir makineyi gördüğünü ve bunun üzerine yüzde yüz yerli yazılım ve yüzde 95 yerli üretim ile kendi makinesini yaptığını söyledi. Yerli zeytin renk ayırma makinesi hakkında bilgi veren Dumanay "Yaklaşık 6 yıl önce, yurt dışından gelen zeytin renk ayırma makinesini gördüm. 'Neden biz yapmayalım?' diye sordum. Yazılım ve mekanik kısımlarını tamamen bizim yaptığımız bir makine ürettik. Bu makinenin tasarımı bize ait. Diğer makinelerden çok farklı çalışan bir mantığı var. Yazılım kısmında görüntü işleme kullanılarak zeytinin hangi renginin üfleneceğini, hangisinin üflenmeyeceğini kendisi belirliyor . Tamamen yerli üretim bir yazılım" dedi.

Zeytin renk ayırma makinesinin yurt dışından ithal edilen diğer ürünlere nazaran çok daha ucuza mal olduğunu ve yurt dışından da büyük rağbet gördüğünü ifade eden Dumanay " Şu ana kadar on tane makine ürettik. Bunların şu an üretimini devam ettiriyoruz. Yunanistan'a sattık iki tane. Bazı firmalara yurt dışında Cezayir'e fiyat teklifleri verdik. Şu an pazar araştırmasındayız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı Güncel
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu Dünya
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı Magazin
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Galatasaray, Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan'ı istiyor Spor
Galatasaray, Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan'ı istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım Magazin
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Ankara karayolunda gerçekleşen feci kazada 4 kişi yaralandı
Ankara karayolunda gerçekleşen feci kazada 4 kişi yaralandı
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan
İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ziya Selçuk Fahrettin Altun Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ozan Güven Halit Ergenç Demet Özdemir
Spor Ali Koç Jose Sosa Eddie Newton Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Tv Türk Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Yüzde yüz yerli yazılım ile üretilen zeytin renk ayırma makineleri yurt dışına ihraç ediliyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 11:44:48. #1.14#
title