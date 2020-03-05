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Yüzde yüz yerli yapım mezoterapi tabancası üretildi

Estetik medikal ve yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Adanır Group'un 3 şirketinden biri olan Biopark Medikal, ilk defa yüzde 100 Türk yapımı olan bir mezoterapi tabancası üretti.

05.03.2020 10:29 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:29
Yüzde yüz yerli yapım mezoterapi tabancası üretildi

Estetik medikal ve yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Adanır Group'un 3 şirketinden biri olan Biopark Medikal, ilk defa yüzde 100 Türk yapımı olan bir mezoterapi tabancası üretti.

Kaynak: Dunya.com

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