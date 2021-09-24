Yüzde 98 engelli Ege'nin TEKNOFEST hikayesi

Ege Katmerci, 7 yaşındayken omurilik tümörü nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyat sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Ege, şu an ise 18 yaşında ve yüzde 98 engelli. Kısa bir süre önce Ege, engeli nedeniyle hayatta karşılaştığı zorlukları lise arkadaşlarına anlattı. Arkadaşları Yiğit ve Efe, Ege'nin hayatta dokunabilmek için elektrikli sandalyesine belli aparatlar geliştirdi. Bu aparatlar sayesinde Ege, hayali olan fotoğrafları çekebiliyor, derslerde ve sınavlarda zorlanmadan parmak kaldırabiliyor ve ayaklarına zarar vermeden evinin kapısını çalabiliyor. İzmir Seferihisar'da yaşayan bu üç liseli arkadaş, kendilerini Egeli Yiğit Efeler Takımı olarak adlandırıyor. Şu an ise Yiğit ve Efe arkadaşları Ege için geliştirdikleri aparatlarla TEKNOFEST'te yarışıyor.

" ÇEKMEK EGE ABİNİN ÇOCUKLUK HAYALİYMİŞ"

"HOCALARIN SORDUĞU SORULARIN CEVAPLARINI BİLİYORUM, ANCAK PARMAK KALDIRAMIYORUM"