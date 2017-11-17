Yüzde 90 Oranla Sigara Sorumlu



Özel Hayat Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, akciğer kanseri farkındalık ayı nedeniyle açıklamalarda bulundu.



Akciğer kanserinin, sigara içimindeki artışla birlikte sıklığı giderek artan ve dünyada en sık görülen kanserlerden birisi olduğunu hatırlatan Dr. Fulya Gürkan, "Dünyada yeni tanı alan kanserlerin yaklaşık %13'ü akciğer kanseridir. Akciğer kanseri, kanser nedeniyle ölümler içinde birinci sırada yer almaktadır. Bu nedenle Kasım ayı 'akciğer kanseri farkındalık ayı' olarak seçilmiş ve çeşitli etkinliklerle bu hastalığa dikkat çekmek istenmiştir" dedi.



Dr. Gürkan, akciğer kanserlerinin yüzde 90'ından sigaranın sorumlu olduğunu, gelişmiş ülkelerde sigara tüketimindeki azalmayla birlikte akciğer kanserleri azalmaya başladığını, gelişmekte olan ülkelerdeyse sigara tüketimindeki artışla birlikte, akciğer kanseri vakalarında artış gözlemlendiğine dikkat çekti.

Sigaraya erken yaşta başlanması, günde içilen sigara miktarının fazlalığı ve içilen sürenin uzunluğu akciğer kanseri riskini daha da artırmakta olduğunu söyleyen Dr. Fulya Gürkan, "Sigara içenlerde akciğer kanseri riski yaklaşık 20 kat artmaktadır. Sigara içmeyip de dumanına maruz kalan pasif içicilerde de akciğer kanseri riski 3 kat artmaktadır. Ayrıca pipo, nargile ve puro gibi tütün ürünlerini içeren maddeler kullananlar da light sigara içenler de aynı şekilde risk altındadır" diye konuştu.



BELİRTİLER ARASINDA ÖKSÜRÜK BİRİNCİ SIRADA

Hava kirliliğinin de akciğer kanserine neden olabildiğine vurgu yapan Dr. Gürkan, "Fren tamiri, izolasyon ve gemi inşaatı gibi asbest maruziyeti olan iş yerlerinde çalışanlarda da akciğer kanseri riski artmaktadır. Radon gazı ise sigaradan sonra en fazla akciğer kanseri yapan etkendir. Radon gazı toprakta doğal olarak bulunur ve iyi havalandırılmayan ev ve işyerlerinin altındaki topraktaki miktarına bağlı olarak kapalı mekândaki havada radon gazının miktarı yüksek olabilir. Ailede akciğer kanseri öyküsü varsa yine yakınlarında akciğer kanseri riski artmaktadır. Daha önce geçirilmiş akciğer hastalıkları, verem ve KOAH geçirmiş olmak da riski arttırır" ifadelerini kullandı.



Akciğer kanserinin belirtilerinin erken dönemde ortaya çıkmadığına vurgu yapan, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, "Tesadüfen çekilen akciğer filmleriyle genellikle tanı konulabilir. En sık görülen şikâyetler yüzde 75 öksürük, yüzde 60-70 kilo kaybı, yüzde 60 nefes darlığı, yüzde 45 göğüs ağrısı ve yüzde 35 kan tükürmedir. Bunların dışında ses kısıklığı, hırıltılı solunum, yutma güçlüğü, ateş yüksekliği, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, kas ağrıları, yüz ve boyunda şişlik gibi pek çok şikâyet de görülebilir. Özellikle sigara içen kişilerin bu tip şikâyetleri olduğunda geciktirmeden bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmaları önerilir" diye konuştu.