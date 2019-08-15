Yüzde 78 yerleştirme başarısı

15.08.2019 14:14

Sivas Kapsam Eğitim Kurumları ve Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, üniversiteye yerleştirmede Yüzde 78 başarı elde etti.

Büyük bir başarıya imza atan Sivas Kapsam Eğitim Kurumları ve Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında eğitim gören öğrencilerden 41'i tıp fakültesine 22'si hukuk fakültesine yerleşti.

Başarılı olan öğrencilere yönelik düzenlenen ödül töreninde konuşan Kapsam Eğitim Kurumları ve CÜ Vakfı Okulları Yöneticisi Ertuğrul Arslan, "Kapsam Eğitim Kurumları ve Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları olarak, üniversite yerleştirme sonuçlarında zirvede ki yerimizi koruduk. Geçen yıl ve bu yıla baktığımızda öğrencilerimizin tamamı başarılı oldu. Öğrencilerimizin tercih ettiği bir bölüme yerleşme oranı Yüzde 78. 2020 üniversite yerleştirme sonuçlarına göre 41 öğrencimiz Tıp Fakültesine, 22 öğrencimiz hukuk fakültesine, 87 öğrencimiz ise mühendislik fakültesinin çeşitli bölümlerine yerleşti. 11 öğrencimizi de diş hekimliği fakültesine gönderdik. 214 öğrencimiz ise psikoloji, PDR, diyetisyenlik, hemşirelik, fizyoterapi gibi revaçta olan bölümlere yerleşti. Eğitimciler olarak bu başarının haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Öğrencileri sadece akademik anlamda yönlendirmediklerini ifade eden Arslan, "Eğitimli ve yetişmiş insanın öneminin her geçen gün arttığı bir çağda yaşıyoruz. Bizlerde bunun bilincinde olarak bu doğrultuda öğrenciler yetiştiriyoruz. Bizler sadece çocuklarımıza sınav kazanmayı öğretmiyoruz, aynı zamanda onları hayata hazırlıyoruz. Onlara vatanına, milletine, bayrağına, devletine saygılı ve sahip çıkan bireyler olmayı öğretiyoruz. Kapsam Eğitim Kurumları ve Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları olarak, 2019-2020 eğitim öğretim yılında da alanında en uzman, en yetkin eğitim kadrosuyla çocuklarımızın ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Buradan sınavlarda başarı sağlayan öğrencilerimizi, ailelerini ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyorum ve öğrencilerimizin hayat boyu başarılı olmalarını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'de derece yapan ve önemli üniversiteleri kazanan öğrenciler ise kazanmalarında doğru eğitim kurumlarını tercih etmenin etkili olduğunu söyledi. - SİVAS

Kaynak: İHA