HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Yüzde 75 hibeli çeltik tohumu dağıtımı

Yüzde 75 hibeli çeltik tohumu dağıtımı
04.05.2020 14:19 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:19

Samsunda çiftçilere yüzde 75 hibeli çeltik tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Samsunda çiftçilere yüzde 75 hibeli çeltik tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin ve gıda arzının sağlanması amacıyla ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak, bu kapsamda yaz dönemi ekilişlerinde kesinti olmaması ve mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde ekiliş yapmak için bakanlığımızca başlatılan 'bitkisel üretimin geliştirilmesi' programı kapsamında ülkemiz için hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışı sağlamak, aynı zamanda üreticilerimizi bu dönemde üretime yönlendirmek, dolayısıyla da tarım arazilerini etkin bir şekilde kullanılmasıyla tarımsal üretimin artırılması hedeflenmektedir. Bakanlığımızca ekilebilir tüm arazileri üretime katmak için mevcut üretim alanlarına ilave yazlık ekim yapılabilecek arazilerde 21 ilde tohumun yüzde 75 i hibe, yüzde 25 i çiftçi katkısı ile karşılanacak program kapsamında ekimi yapılacak ürünler buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik olarak belirlenmiş olup ilimizde çeltik üretiminin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çeltik tarımı ülkemizde daha çok akarsuların delta ovalarında ve vadi tabanlarında yapılmaktadır. Çünkü ülkemizde yağış değerleri çeltiğin yetişmesi için yeterli değildir. Bu yüzden ülkemizde bu bitki sulamalı olarak yetiştirilmektedir. İlimiz Bafra Ovası'nda yer alan Bafra, Alaçam, 19 Mayıs, Yakakent ilçeleri ile Çarşamba Ovası'nda yer alan Çarşamba, Terme, Tekkeköy ve Salıpazarı ilçeleri çeltik yetiştiriciliğine uygun, sulama olanakları olan ve Çeltik Ekim Kanunu'nun uygun üretim yapılan alanlardır" dedi.

Sağlam, şu bilgileri verdi: "2000 yılından sonra uygulamaya konulan tarımsal politika ve yapılan desteklemelerin yanında kaliteli ve yüksek verimli çeşitlerin kullanılması, çeltik yetiştirme tekniğinin iyileştirilmesi ve çeltik üreticisinin modern tarım yöntemlerini kullanmasına bağlı olarak üretimde ciddi artışlar sağladığımız çeltik üretiminde yüzde 15'lik pay ile Samsun 2. sırada yer almaktadır. Samsun İli Çeltik Üretimini Geliştirme Projesi ile 2020 yılında Samsun ilinde ruhsatlı çeltik üretimi yapılacak alanlara ilave olarak 6 bin dekar alanda ilave çeltik üretimi yapacak ilimiz Bafra, Alaçam, Çarşamba ve Terme ilçelerimizdeki üreticilere 120 ton sertifikalı çeltik tohumu dağıtımına başlanmıştır. Projenin bütçesi 720 bin TL olup yüzde 75 i hibe şeklindedir. Damlama sulama ile çeltik yetiştiriciliği yapacak üreticilerimize öncelik verilen proje ile Bafra Ovası'nda çeltik yetiştiriciliğinde damlama sulamanın da yaygınlaşmasında öncü olunacak, su ve toprak kaynaklarının daha etkin kullanımı sağlanmakla birlikte eğimli arazilerde de çeltik yetiştiriciliğinin önü açılmış olacaktır." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor Ekonomi
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Haftaya yükselişle başlayan gram altın 385 liradan işlem görüyor Ekonomi
Haftaya yükselişle başlayan gram altın 385 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor Ekonomi
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu Ekonomi
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor Ekonomi
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu Ekonomi
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu
Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mfö Ajda Pekkan Gülşen Yüksel Uraz Kaygılaroğlu
Spor Bülent Uygun Gökhan Gönül Nenad Bjelica Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Kadın Kavga Samsun
Şu an buradasınız: Yüzde 75 hibeli çeltik tohumu dağıtımı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 16:14:08. #1.15#
title