Yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtılan kırmızı mercimek tohumu toprakla buluştu - Haberler
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Yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtılan kırmızı mercimek tohumu toprakla buluştu

AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtılan kırmızı mercimek tohumu toprakla buluştu.

BATMAN (AA) - Batman'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtılan kırmızı mercimek tohumu toprakla buluştu.

Binatlı köyünde düzenlenen programda, çiftçiler mercimek tohumlarının ekimini gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, gazetecilere, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Atıl Arazilerin Değerlendirilmesi ve Kırmızı Mercimeğin Geliştirilmesi" projesi kapsamında Batman'da yaklaşık 400 çiftçiye 160 ton yüzde 75 hibe destekli kırmızı mercimek tohumu dağıtıldığını söyledi.

"Kırmızı mercimek kuraklığa dayanıklı bir ürün. Projenin Batman'a bereket getirmesini diliyorum." diyen Gün, çiftçilerin projeye büyük ilgi gösterdiğini aktardı.

Meteoroloji verilerine göre gelecek hafta yağış beklendiğine işaret eden Gün, yağışın düşmesiyle buğday ve arpa ekiminin de başlayacağını bildirdi.

Buğdayın stratejik öneme sahip olduğunu anlatan Gün, "Ne kadar girdi fiyatlarının fazla olduğundan bahsediliyorsa da bağdayın ekilmesi gerekir." dedi.

Gün, çiftçilerden buğday ekimine teveccüh göstermelerini istedi.

Yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtılan kırmızı mercimek tohumu toprakla buluştu

Yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtılan kırmızı mercimek tohumu toprakla buluştu

Yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtılan kırmızı mercimek tohumu toprakla buluştu

Yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtılan kırmızı mercimek tohumu toprakla buluştu

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AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

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